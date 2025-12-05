Maxi López y el detrás de escena del lujo con Wanda Nara: "El tiro me salió por la culata"

El exfutbolista brindó una entrevista y dio detalles sobre los hábitos de consumo y las extravagancias que definieron su relación con la mediática.

Maxi López ha vuelto a ser el centro de atención tras una aparición en el popular streaming de Mernosketti. En una charla que combinó humor y una dosis de incomodidad, el exdeportista revivió pasajes poco conocidos de su matrimonio con Wanda Nara, revelando detalles sobre el ritmo de vida y los cuantiosos gastos que compartieron.

La conversación tomó un giro inesperado cuando los anfitriones del programa indagaron sobre las compras y el consumo de bienes de lujo en la expareja. Lejos de evadir la pregunta, López brindó una anécdota que resume el inicio de esa espiral de ostentación. Recordó su primer intento por introducir a la modelo al mundo de las marcas de alta gama, con un resultado que él mismo calificó de contraproducente: “Cuando yo conocí a Wanda, me vino con una zapatilla rota, entonces dije: ‘bueno, vení, vamos por acá’ y le fui enseñando, después me salió el tiro por la culata”.

Las curiosas costumbres de Wanda Nara y Maxi López Las insólitas revelaciones de Maxi López sobre sus años de excesos con Wanda Nara Las insólitas revelaciones de Maxi López sobre sus años de excesos con Wanda Nara. Video: X @PtcRecargado Con una carcajada, el exdelantero confesó que, con el tiempo, le resultó imposible moderar el frenesí de compras de la mediática. La situación escaló a tal punto que recurrió a una hipérbole para ilustrar el descontrol, refiriéndose a los años que vivieron en Rusia, donde el lujo se manifestaba sin límites: “Después no la podía frenar, tenía que meter un scanner en la puerta para que no saliera de shopping”. En el país eslavo, según López, “se gasta muy fuerte. Todas marcas caras”, un ambiente que exacerbó los hábitos de consumo de su entonces esposa.

Anécdotas con Zaira Nara y el mundo de la noche Maxi López El exmarido de Wanda Nara fue contundente. Foto: captura de video / América TV. Otro de los momentos más comentados de la emisión surgió cuando uno de los hosts, Bauletti, compartió un recuerdo sobre una salida nocturna junto a Zaira Nara, hermana de Wanda. En ese relato, se describió un ambiente de exclusividad donde predominaban bebidas sofisticadas como el Jägger y el whisky, en contraste con el clásico vodka que Bauletti quería pedir. “Fuimos a una mesa de un boliche y era toda gente más grande que yo. Esa gente ya el vodka no toma. Ahí se tomaba Jägger, whisky. Yo veía que no había vodka en la mesa”.