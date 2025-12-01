Maxi López habló por primera vez de la famosa "icardeada" y fue contundente

El participante de MasterChef visitó a Yanina Latorre y reveló la frase que le dijo Wanda Nara en su momento.

Maxi López es, sin lugar a dudas, uno de los participantes más queridos de la nueva edición de MasterChef Celebrity. El exmarido de Wanda Nara fue uno de los primeros confirmados en las cocinas más famosas y la está rompiendo con sus recetas.

En medio de todo esto, el participante tendrá que viajar a Europa para poder acompañar a su mujer, quien pronto dará a luz a su segundo hijo. Es por este motivo que Maxi se ausentará unos días en el programa y seguramente le buscarán reemplazo, tal como pasó anteriormente.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no se guardó nada y le preguntó por la famosa "icardeada". Maxi dejó en claro que fue la conductora de Telefe quien le contó que le había comenzado a escribir Mauro Icardi en medio de la separación que estaban viviendo: "Me dijo 'me está escribiendo este pibe'".

"Te molestó que fuera Mauro, que iba a tu casa, ustedes tomaban mate... "¿Era amigo tuyo real?", le consultó Yanina y Maxi fue contundente con su respuesta. El exfutbolista sostuvo que "no, yo lo ayudé a él como ayudé a un montón de chicos argentinos; a mí me ayudaron también y era una cosa que fue real".