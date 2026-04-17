La lengua karateka de Moria Casán hundió a Betiana Blum y no para de tirarle dardos: "Sos irrespetuosa"
La One estalló de furia luego de recibir una crítica inesperada de Betiana Blum y no dudó en sacar los trapitos al sol sobre su reputación.
Dos grandes figuras de la cultura se unieron tras bambalinas hace algunas semanas, pero todo terminó con acusaciones de "mala leche" y un fuerte descargo que dejó a todo el mundo del espectáculo en estado de shock. Moria Casán no tuvo piedad y barrió el piso con Betiana Blum tras un incidente en los camarines que despertó la furia de "La One".
"Hay que ubicarse": el atrevimiento que despertó la furia de Moria Casán
El escándalo estalló cuando Betiana Blum fue a saludar a Moria al finalizar su función. Lo que debía ser un encuentro cordial se transformó en un campo de batalla cuando Blum intentó darle una "devolución" sobre su actuación. La respuesta de Casán fue inmediata y letal: “Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.
Lejos de calmarse, la situación escaló cuando Blum aseguró que Moria le había gritado. "La One", fiel a su estilo verborrágico, no se quedó callada y le recordó su trayectoria de seis décadas ininterrumpidas, cuestionando la "mala fama" de su colega. “Te peleaste con gente y tenés mala fama. Hay mucha gente a la que hiciste sufrir. No me vengas a romper las pelotas”, sentenció Moria.
Para Moria, el problema no es solo el comentario técnico, sino la actitud de Blum, a quien definió como "atrevida y mentirosa". En un bombazo de acusaciones, la conductora aseguró que la actriz dejó llorando a personas en el pasado con sus críticas. “¿Quién sos para venir a decirme quién soy? Sos irrespetuosa con la gente”, lanzó sin filtros.
“No es que no me llegás a los talones, el escándalo no me llega. Hay mucha mala leche y resentimiento. Sos jodida, Betiana”, concluyó Moria, marcando una distancia abismal entre ambas. Con casi 80 años y una agenda que no da respiro entre la televisión y las tablas, Casán demostró que sigue siendo la dueña absoluta del ring mediático.