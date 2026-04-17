La lengua karateka de Moria Casán hundió a Betiana Blum y no para de tirarle dardos: "Sos irrespetuosa"

Dos grandes figuras de la cultura se unieron tras bambalinas hace algunas semanas, pero todo terminó con acusaciones de "mala leche" y un fuerte descargo que dejó a todo el mundo del espectáculo en estado de shock. Moria Casán no tuvo piedad y barrió el piso con Betiana Blum tras un incidente en los camarines que despertó la furia de "La One".

La legendaria actriz Betiana Blum quedó en el ojo de la tormenta tras ser tildada de "jodida" por La One.

Betiana Blum siempre se ha destacado por sus papeles en la televisión argentina. Foto: Radio Rivadavia

El escándalo estalló cuando Betiana Blum fue a saludar a Moria al finalizar su función. Lo que debía ser un encuentro cordial se transformó en un campo de batalla cuando Blum intentó darle una "devolución" sobre su actuación. La respuesta de Casán fue inmediata y letal: “Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.

Moria Casán atacó ferzomente a Betiana Blum y la pelea no termina más.

Lejos de calmarse, la situación escaló cuando Blum aseguró que Moria le había gritado. "La One", fiel a su estilo verborrágico, no se quedó callada y le recordó su trayectoria de seis décadas ininterrumpidas, cuestionando la "mala fama" de su colega. “Te peleaste con gente y tenés mala fama. Hay mucha gente a la que hiciste sufrir. No me vengas a romper las pelotas”, sentenció Moria.

betiana blum vs moria casan (1) El enfrentamiento entre las dos divas generó una ola de repercusiones y memes en las redes sociales. Captura Eltrece

Para Moria, el problema no es solo el comentario técnico, sino la actitud de Blum, a quien definió como "atrevida y mentirosa". En un bombazo de acusaciones, la conductora aseguró que la actriz dejó llorando a personas en el pasado con sus críticas. “¿Quién sos para venir a decirme quién soy? Sos irrespetuosa con la gente”, lanzó sin filtros.

betiana blum vs moria casan "La lengua karateca" de Moria volvió a la carga para defender sus 60 años de trayectoria impecable. Captura Eltrece

“No es que no me llegás a los talones, el escándalo no me llega. Hay mucha mala leche y resentimiento. Sos jodida, Betiana”, concluyó Moria, marcando una distancia abismal entre ambas. Con casi 80 años y una agenda que no da respiro entre la televisión y las tablas, Casán demostró que sigue siendo la dueña absoluta del ring mediático.