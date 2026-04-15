Fabiana Cantilo abrió su corazón y dejó muda a Moria Casán con detalles de su pasado: "Abusada"

En un mano a mano histórico y bizarro, Fabiana Cantilo abrió las puertas de su intimidad para someterse a la "lengua karateca" de Moria Casán . Lo que comenzó como una charla relajada terminó en un escándalo de confesiones crudas que sacudieron la pantalla de eltrece.

La voz femenina más icónica del rock nacional no se guardó nada: desde su pasado como "mujer golpeadora" hasta el desgarrador proceso de sanación por los abusos sufridos en su infancia. Moria quedó atónita con los detalles.

"Los golpeaba yo a ellos": el giro inesperado sobre la violencia para Cantilo

Todo comenzó con una observación estética de la One, quien le preguntó si tenía un golpe en el ojo. La respuesta de Cantilo fue un fuerte descargo de honestidad brutal que nadie vio venir.

moria con fabiana cantilo Moria Casán, fiel a su estilo, indagó en los rincones más profundos de la vida de la icónica rockera argentina. Captura Eltrece

Tras aclarar que no tiene pareja hace tiempo, Fabiana sentenció: “No soy una mujer golpeada. Soy una mujer golpeadora, y se acabó”. La artista explicó que, en medio de la locura de otras épocas, ella solía iniciar las agresiones por celos o infidelidades, aunque aclaró que figuras como Fito Páez o Nahuel nunca estuvieron involucrados en esos episodios violentos.

Fabiana Cantilo contó cómo es su vida "monja budista" La cantante reveló que hace una década que no tiene relaciones sexuales Foto: Captura de streaming La cantante reveló que está enfocada plenamente en su proceso de sanación. Archivo

“Yo los pellizcaba, los golpeaba, hasta que el otro me pegaba... básicamente soy muy agresiva”, se sinceró Fabi, definiéndose como un "soldado" que no sabía cómo frenar. Esta faceta desconocida de la cantante generó un escándalo en redes, donde se debatió intensamente sobre sus declaraciones y la toxicidad de sus vínculos pasados.

Pero el momento más emotivo y denso de la nota llegó cuando Cantilo se refirió a su presente emocional. Tras confesar que lleva 12 años en celibato, la cantante profundizó en su terapia y reveló que fue “una niña abusada”.

Fabiana Cantilo estalló de furia en La Peña de Morfi. "Soy muy agresiva": la impactante frase con la que Fabiana describió su comportamiento en relaciones pasadas. Archivo

Este trauma, que mantuvo bajo llave durante décadas, emergió hace apenas dos años. “La niña estaba asustada, golpeada, con miedo, aterrada, todo mal. Y así quedé. Pero la estoy tratando”, expresó con una vulnerabilidad que traspasó la pantalla.