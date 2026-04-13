La desgarradora observación de Moria Casán sobre las fotos de Ángel: "Es un niño con..."

Este lunes en La mañana con Moria, la conductora entrevistó a la madrastra del niño de 4 años que falleció y se mostró profundamente afectada por el caso.

En medio de la conmoción en todo el país por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia, Moria Casán se mostró profundamente afectada al tratar el caso en La mañana con Moria, donde entrevistó a Mariela, madrastra del pequeño.

Durante la charla, la mujer reconstruyó cómo fueron los momentos previos al hecho: "Nosotros solemos levantarnos temprano. Nos levantamos y decidimos levantarlo a Ángel para ir al baño... cuando ya lo levantamos, Ángel ya se había hecho pis".

Mariela y Moria Casán en La mañana con Moria Mariela, madrastra del niño, habló este lunes en La mañana con Moria. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Luego, continuó con el dramático relato de lo ocurrido en su casa: "Entonces le digo a mi marido: 'Bajalo y que se acueste acá conmigo'. Ángel se acostó en mi cama y lo escuchamos dormir, Ángel estaba tranquilo, estaba durmiendo, le sentía roncar. Después... mi marido lo mira y dice 'no respira'".

Al escuchar el testimonio y observar imágenes del niño, la conductora expresó su impacto sin filtros: "El nene tiene... vos sabés que la fisonomía del nene es de sufrimiento, parece un señor grande". Esa impresión la llevó a profundizar su reflexión: "Es un niño con cara de sufrimiento de un hombre. Es una cosa impresionante porque tiene tanto dolor en esa cara que me impresiona".

Esto fue lo que dijo Moria Casán en La mañana con Moria sobre Ángel Moria Casán Se Impactó Tras Ver Las Fotos De ÁNgel Visiblemente conmovida, la actriz insistió sobre esa sensación: "Es un niñito de 4 años que... es impresionante lo que debe haber pasado porque el rostro lo tiene con sufrimiento".