La Maciel está a un paso de la Justicia por un oscuro expediente que la complica: ¿trata de personas?

En un operativo fuera de serie, la participante de Gran Hermano recibió una notificación por "averiguación de ilícito" vinculada a denuncias de explotación.

La Maciel fue notificada por la Policía Federal en un operativo que rompió el aislamiento de Gran Hermano. / Captura Telefe

Gran Hermano se preparó para una gala más de convivencia y estrategias, pero la jornada se convirtió en un escándalo policial de magnitudes internacionales. En las últimas horas, efectivos de la Policía Federal irrumpieron en los estudios de Telefe, en Martínez, para notificar a La Maciel sobre un avance crítico en una causa judicial que hiela la sangre.

"Les inyectaban aceite de auto": el relato de terror tras la denuncia La causa, que tramita en la Fiscalía Federal N°2 de San Martín, está caratulada como “averiguación de ilícito”, pero las voces detrás del expediente pintan un cuadro aterrador. Margarita Meira, titular de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, lanzó una primicia demoledora: la acusación apunta a que La Maciel habría actuado como proxeneta hace una década en la Ruta 8. Según Meira, las víctimas —mujeres trans— relatan prácticas de una crueldad inaudita.

_la maciel gh denuncia El estudio de Telefe en Martínez se convirtió en el escenario de un procedimiento judicial que impactó a la producción. Captura Telefe

“Les inyectaron aceite de auto. (...) Les decían: ‘¿Querés tener tetas y cola?’ Desconocían el desastre que podían provocarles”, detalló la activista, describiendo procedimientos riesgosos para la vida que hoy ponen a la participante en el centro de un fuerte descargo social. La sospecha de trata de personas y explotación sexual ha transformado el juego en una cuestión de Estado para la producción de Telefe.

Tras ser denunciada y notificada por la policía, La Maciel se quebró y confesó en Gran Hermano: "Estaba viva"