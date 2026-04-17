¡Preocupación total! Mirtha Legrand atraviesa un duro cuadro de salud que le prohibe conducir su programa este sábado
A pesar de que la diva intentó resistirse hasta el final, su entorno cercano confirmó que no está en condiciones de salir al aire.
A sus 99 años, la legendaria Mirtha Legrand se vio obligada a tomar una decisión que odia: soltar el mando de su emblemática mesaza. Lo que comenzó como un rumor de pasillo terminó en una confirmación que dejó a los televidentes en shock. La Chiqui, que jamás se rinde ante el trabajo, tuvo que claudicar por una orden médica directa que le prohíbe terminantemente asistir a la grabación de este sábado.
La lucha de la Diva contra su propio cuerpo
La noticia cayó como un balde de agua fría en la productora de Nacho Viale. Mirtha Legrand, quien ostenta un récord de asistencia y profesionalismo casi sobrehumano, quería estar presente para recibir a sus invitados, entre los que figuraban la senadora Carolina Losada y el empresario Ricardo Biasotti.
Sin embargo, su médico personal fue inflexible. Según trascendió desde su entorno, la diva “se resistió bastante, pero está con catarro”, un cuadro que a su edad no puede ser tomado a la ligera.
El periodista Santiago Sposato aportó una primicia que aumentó la inquietud: “No amaneció bien. Dicen que es un resfrío fuerte y con tos”. La Chiqui, fiel a su estilo de hierro, pretendía esperar hasta el último segundo para ver si su voz le permitía conducir, pero la ciencia ganó la pulseada. El objetivo es evitar que un simple resfrío se convierta en algo más grave dada la vulnerabilidad lógica de sus casi cien años.
“Mirtha quiere esperar hasta último momento para grabar, pero los médicos le dijeron que no. Es una persona grande y no tiene que minimizar los síntomas”, explicaron fuentes vinculadas a la grabación. La responsabilidad médica busca preservar a la figura máxima de eltrece, quien a pesar de su excelente ánimo, hoy debe guardar reposo absoluto.