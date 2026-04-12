Mirtha Legrand habló sobre el escándalo de Manuel Adorni y generó un duro debate entre sus invitados

El escándalo que rodea a Manuel Adorni sigue estando como tema principal en los diferentes programas de televisión y principales portales de noticias. Durante el programa del sábado 11 de abril, Mirtha Legrand tocó el tema y generó un fuerte debate.

La diva de El Trece tuvo entre sus invitados a Baby Etchecopar, Belén Francese, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey. Todos hablaron sobre la actualidad política del país y el tema de Manuel Adorni no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando Mirtha lanzó su opinión sobre esta situación que salpica al Gobierno: "¿Y el caso Adorni? Qué increíble. ¿Esta señora le había prestado la plata de verdad? Es raro todo, es extraño" , sentenció la leyenda de la televisión.

En ese instante se abrió el debate y Reynaldo Sietecase fue tajante: "El gobierno está cargando con algo que yo llamo el delantal blanco. Cuando asumió, dijo: ‘Venimos contra la casta, contra los privilegios’; entonces, en el delantal blanco que se puso, las manchas se notan más ".

Por su lado, Mariana Brey subrayó que la casa son "ladrones o gente que utiliza sus contactos para conseguir cosas" y dejó muy en claro que en el caso de Manuel Adorni "lo único que hay hasta ahora son trascendidos periodísticos".

La postura de Baby Etchecopar sobre el caso de Manuel Adorni

Baby Etchecopar fue otra de las figuras que decidió opinar sobre Manuel Adorni en el programa de Mirtha y fue contundente: "Te voy a ser honesto: este gobierno tiene muchos defectos. Yo a Adorni lo quise mucho. Es mi compañero y lo quiero. Lástima que la soberbia los mata".

El conductor, sin embargo, dejó en claro que va a defender al gobierno de Javier Milei en medio de esta fuerte polémica que los rodea y que tiene al jefe de Gabinete en medio de un escándalo que se está investigando.