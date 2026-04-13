El exmarido de Wanda Nara rompió el silencio tras la información que salió a la luz y la panelista de Puro Show opinó sin filtro sobre las declaraciones.

Maxi López finalmente salió a hablar sobre la supuesta deuda millonaria que tendría en Suiza. El exparticipante de MasterChef Celebrity rompió el silencio en el programa Puro Show (El Trece), se defendió y explicó cómo fue la situación.

"Mi verdad es que yo no tengo deudas con nadie, me desvinculé ya en septiembre-octubre del año pasado. No quería formar más parte de ese proyecto porque quiero vivir en tranquilidad", expresó firmemente.

Además, contó que sus exsocios lo buscaron para que siga ligado al proyecto, pero él decidió no volver: "Me vinieron a buscar más de diez veces para que vuelva al proyecto, pero yo ya estoy con otras cosas, ya lo dejé atrás, no quiero formar parte de nada de lo que esté allá porque no va con lo que yo hago o cómo soy".

Maxi López habló sobre la supuesta deuda y Fernanda Iglesias lo fulminó Maxi López desmintió la supuesta deuda millonaria y Fernanda Iglesias lo liquidó Fernanda Iglesias, que fue quien dio a conocer la información, no dudó en liquidarlo: "No puedo creer, es un mentiroso este chico: le va a crecer la nariz a Maxi López, dice que está todo bien y están con una bronca... Te odian Maxi López: los dejaste clavados con 480 mil euros sin pagar y te fuiste".