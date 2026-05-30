A qué se dedican las Trillizas de Oro: así es el nuevo y sofisticado proyecto que las une lejos de la TV

El recorrido profesional de las grandes figuras de la cultura popular local suele encontrar nuevos rumbos con el paso de los años. En esta oportunidad, María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse , reconocidas de forma masiva como Las Trillizas de Oro , han tomado la determinación de canalizar su carisma y su extensa trayectoria hacia un universo donde la estética, el cuidado personal y el bienestar integral se convierten en los verdaderos protagonistas.

Tras décadas de brillo frente a las pantallas que las consagraron como íconos del espectáculo, las hermanas lanzaron al mercado una refinada propuesta cosmética que marca un hito en sus carreras y funciona como una extensión de su propia identidad compartida.

El núcleo de este desarrollo empresarial es su fragancia insignia, bautizada comercialmente como "Perfume III". Este producto fue concebido mediante una meticulosa colaboración con el prestigioso laboratorio Saint Julien, logrando una delicada arquitectura aromática.

Las Trillizas de Oro se unieron al selecto grupo de celebridades locales que lideran sus propias firmas de belleza.

A través de una sofisticada combinación de notas de ámbar, iris y sándalo, el aroma busca transmitir una sensación de calidez envolvente y elegancia atemporal, cualidades que reflejan la madurez actual de las tres animadoras.

De acuerdo con lo expresado por las Trillizas de Oro, el objetivo principal del proyecto radica en democratizar la perfumería de autor. De este modo, intentan permitir que cualquier mujer logre integrar un ritual exclusivo de distinción dentro de su rutina diaria, garantizando un sello de calidad indiscutible en cada aplicación.

las trillizas de oro perfume (2) El diseño de "Perfume III" fue desarrollado en conjunto con los especialistas del laboratorio Saint Julien. Instagram @lastrillizasdeoro

El concepto no se limita únicamente a la fragancia principal, sino que se ha expandido rápidamente hacia una completa línea de artículos para el baño y el cuidado del cuerpo. Esta colección de bath & body incorpora lociones corporales y brumas especialmente diseñadas para potenciar la experiencia sensorial del perfume base, manteniendo el equilibrio entre la artesanía y la precisión técnica.

las trillizas de oro perfume (3) María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse posaron juntas para la campaña de lanzamiento de la marca. Instagram @lastrillizasdeoro

Para la comercialización, las hermanas optaron por una infraestructura moderna. El modelo de negocios se apoya de forma directa en una plataforma digital que garantiza el alcance a todo el territorio nacional y ofrece una experiencia de compra sumamente ágil.