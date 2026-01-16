Las Trillizas de Oro defendieron a Julio Iglesias tras las polémicas denuncias sobre abuso sexual

Tras las acusaciones de exempleadas por trata y acoso, María Emilia Rousse de Las Trillizas de Oro detalló cómo fue el trato del cantante con ellas.

Las Trillizas de Oro fueron las coristas estrella del cantante durante gran parte de su éxito internacional. / Youtube

El escándalo internacional que salpica a Julio Iglesias por presuntos delitos de integridad sexual y servidumbre generó una onda expansiva que llegó hasta Argentina. En medio del revuelo, María Emilia Rousse, una de las emblemáticas Trillizas de Oro, rompió el silencio en una charla exclusiva con Teleshow.

julio iglesias 3 María Emilia Rousse recordó sus años de trabajo con Julio Iglesias y se mostró asombrada por las denuncias. DPA La artista, que compartió escenarios y giras mundiales con el astro español en el pico de su carrera, se mostró impactada por la gravedad de las denuncias que hoy recorren los portales del mundo.

El testimonio de María Emilia Rousse sobre el comportamiento de Julio Iglesias Al ser consultada sobre el clima interno de las producciones del intérprete, la Trilliza fue categórica al diferenciar su vivencia personal de los relatos que circulan actualmente. “Nos sorprendió esta noticia”, confesó con honestidad.

portada julio iglesias Julio Iglesias enfrenta acusaciones de trata de personas y servidumbre en sus residencias del Caribe. Instagram - Julio Iglesias Respecto a la conducta de Julio Iglesias frente a ella y sus hermanas, Eugenia y María Laura, la cantante fue tajante para despejar dudas sobre su pasado laboral. “Mientras trabajamos con Julio, nunca vimos nada de lo que están diciendo”, aseguró la artista, marcando una distancia clara entre su experiencia y las nuevas imputaciones.

Que lindo haber compartido tantos escenarios, tantas galas, tantos conciertos y tantas anécdotas El testimonio de Vaitiare en sus memorias de 2010 vuelve a cobrar relevancia ante el nuevo escándalo sexual. Instagram - Trillizas de oro Sin embargo, el panorama judicial para el cantante de Me olvidé de vivir se complica minuto a minuto. El foco de la tormenta se sitúa en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana, donde dos antiguas trabajadoras denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual y maltratos físicos. Pero la acusación va más allá e incluye figuras penales pesadísimas: se lo vincula con la trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, una denuncia que pone en jaque el prestigio del baladista más exitoso de habla hispana.