Julio Iglesias, el cantante acusado por abusos sexuales

El cantante español Julio Iglesias está preparando su defensa contra la serie de acusaciones de acoso, abuso sexual y trata de personas presentadas por dos ex empleadas, una noticia que ha saltado a los titulares no solamente de España , sino de varios países hispanoamericanos que le dieron una fama masiva.

Las mujeres que han hecho estas denuncias, consiguiendo poner en jaque la reputación de Julio Iglesias , son una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta.

Las denuncias de ambas se centran en haber sufrido abusos sexuales y de otro tipo, mientras trabajaban en las propiedades del cantante español Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, en 2021.

La situación es sumamente delicada y la novedad es que el cantante español anunció su defensa aunque el abogado designado para esta tarea no realizó declaraciones. Julio Iglesias , de 82 años y ganador del Grammy, no ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones que se han destapado por estos días.

Lo que sí está confirmado es que Russell L. King, abogado especializado en entretenimiento con sede en Miami, será su voz legal.

Una canción realizada con Inteligencia Artificial, a propósito de un escándalo impensado, revelado por una rigurosa investigación periodística de varios medios de España.

Denuncias

Los grupos de defensa Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional comentaron que una denuncia presentada ante la fiscalía española el 5 de enero describía presuntos actos que podrían considerarse "un delito de trata de personas con fines de trabajo forzado" y "delitos contra la libertad sexual".

En esta versión Julio Iglesias sometía a las querellantes a "acoso sexual, revisaba periódicamente sus teléfonos móviles, les restringía la posibilidad de salir del domicilio donde trabajaban y les obligaba a trabajar hasta 16 horas diarias sin días de descanso", según los testimonios recogidos por ambos grupos.

La célebre revista Hola! en su versión de España asegura que consiguió comunicarse por teléfono con el artista Julio Iglesias en medio de este escándalo. Y la publicación afirma que el cantante les dijo que la verdad saldría a la luz y todo se aclararía.

El entorno de Iglesias ha negado las acusaciones en privado y está conmocionado, añadió Hola!.

Acoso sexual

La directora jurídica para Europa de la organización Enlace de Mujeres, Gema Fernández, dijo que las denunciantes declararán ante el Ministerio Público en una fecha no especificada, y agregó que es "un paso muy importante en la búsqueda de justicia".

También explicó que la denuncia se presentó en España y no en los países del Caribe donde presuntamente se cometieron los delitos porque la legislación española sobre violencia de género y trata "puede ser una opción interesante para facilitar el acceso a la justicia a estas mujeres".

Julio Iglesias escándalo sexual

España

Las acusaciones han provocado fuertes reacciones en España, con miembros del gobierno de izquierda apoyando a las denunciantes y exigiendo que una investigación establezca la verdad.

El líder del opositor Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, amigo de Iglesias, dijo el miércoles a la cadena Telecinco que estaba "muy, muy, muy sorprendido", pero instó a no "especular".

El ex manager de Iglesias, Fernán Martínez, dijo a Telecinco que éste era "muy cariñoso" y disfrutaba del "contacto físico", pero destacó que nunca vio al ícono de la música "comportarse agresivamente".

Iglesias es uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos, con más de 300 millones de discos vendidos en una carrera que abarca décadas.

Los defensores dicen que la ola de demandas contra figuras de alto perfil del entretenimiento y la música en los últimos años, impulsada por el movimiento de mujeres #MeToo que saltó a la fama en 2017, ha expuesto el abuso sistémico.

El periódico digital español elDiario.es y el canal de televisión en español Univision Noticias publicaron la investigación conjunta sobre la presunta mala conducta de Iglesias.

Ríos dijo que las dos mujeres contactaron inicialmente a elDiario.es, que comenzó a investigar las acusaciones pero también les aconsejó que buscaran ayuda legal.

La portavoz del gobierno español, Elma Saiz, dijo que las informaciones de los medios de comunicación sobre Iglesias “exigían respeto”.

“Una vez más puedo reafirmar el compromiso firme y total de este Gobierno de enfrentar cualquier acto de violencia, acoso o agresión contra las mujeres”, dijo Saiz después de que se publicaran los informes de los medios.

Panky Corcino, portavoz de la Procuraduría General de la República Dominicana, declinó hacer comentarios, diciendo que no podía confirmar ni negar una investigación.

Por ley, cualquier caso en el país caribeño que involucre agresión o violencia sexual debe ser investigado por los fiscales, incluso si nadie ha presentado una denuncia.