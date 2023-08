La fuerte confesión de Jennifer Aniston: "Estoy harta de..."

Jennifer Aniston brindó recientemente una extensa nota a The Wall Street Journal en la que reflexionó sobre su papel en The Morning Show, una serie en la que junto a Reese Whiterspoon viven las consecuencias de que un presentador de noticias matutinas fuera acusado de conducta sexual inapropiada. La actriz dejó una fuerte confesión al respecto.

La serie que actualmente protagoniza Jennifer Aniston busca generar una crítica de todo el movimiento #MeToo, el cual apareció en 2017 a partir de que varias mujeres acusaran al productor de Hollywood Harvey Weinstein de acoso sexual.

Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon protagonizan una serie que pone el foco en el movimiento #MeToo

Pero lo cierto es que, a partir de dicho movimiento, la cultura de la cancelación comenzó a cobrar más fuerza, y a muchas celebridades se les dio la espalda antes de que la ley tomara un veredicto

En este contexto, Jennifer Aniston lanzó una importante declaración tras confesar sentirse harta de la cultura de la cancelación, asegurando que no todos los hombres son igual a Harvey Weinstein.

“Estoy harta de la cultura de la cancelación. Probablemente me hayan cancelado por decir eso. No entiendo lo que significa.... ¿No hay redención? No lo sé. No meto a todo el mundo en el cesto de Harvey Weinstein”, dijo.

Jennifer Aniston no pone en tela de juicio las acusaciones de las mujeres que denunciaron a Weinstein, pero también confesó que nunca tuvo una experiencia desagradable con el productor que ahora se encuentra pagando una larga condena.

Jennifer Aniston no se guardó nada.

A pesar de no haberse convertido en una víctima más de Weinstein, la actriz también dijo que no era una persona con la que le gustara mucho trabajar. "No es un tipo con el que te pongas en plan: ‘Dios, qué ganas tengo de salir con Harvey’. Nunca", comenzó explicando.

Y sentenció: "En realidad estabas como, ‘Oh, Dios, vale, aguántate’. Recuerdo que vino a visitarme para presentarme una película. Y recuerdo conscientemente tener a una persona en mi caravana”, declaró Jennifer Aniston dando a entender que Harvey no era una persona con la que le gustaría quedarse a solas".