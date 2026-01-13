Una investigación de tres años: los detalles periodísticos de la acusación contra Julio Iglesias

Una extensa investigación periodística desarrollada durante más de tres años por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias expuso una serie de acusaciones contra el cantante Julio Iglesias. El trabajo, que se habría llevado adelante con máxima discreción, fue publicado luego de múltiples intentos fallidos por obtener la versión del artista y de su entorno legal y familiar.

La instancia previa a la publicación: la comunicación con Julio Iglesias Julio Iglesias Telecinco Según informaron ambos medios, se intentó contactar en reiteradas oportunidades a Julio Iglesias, a su abogado, a la persona que lo asiste y también a su esposa, a través de correos electrónicos, llamados telefónicos y cartas enviadas a sus residencias. Sin embargo, no se recibió respuesta a las consultas periodísticas.

Esther Palomera, directora adjunta de elDiario.es y colaboradora de El Programa de Ana Rosa, brindó detalles del proceso de investigación en el plató del ciclo televisivo. “Mis compañeras llevan diez días enviando mensajes y realizando llamadas telefónicas no solo a Julio Iglesias, también a la persona que le asiste e incluso a la esposa del cantante. No han querido hablar con nosotros”, explicó.

Una investigación a puertas cerradas Palomera remarcó además el hermetismo con el que se trabajó dentro de la propia redacción. “Es una investigación que, salvo las personas que trabajaban en ella, se ha preservado del resto del equipo porque no podía haber ni la más mínima filtración”, señaló.

De acuerdo a lo relatado, la investigación se desarrolló principalmente en Miami y comenzó hace tres años. “Ha sido muy complicada porque sabíamos el impacto que iba a tener y a lo que nos enfrentábamos. Julio Iglesias no es cualquiera: además de muchísimo dinero, tiene muchísimo poder y apoyos en gran parte del mundo”, sostuvo la periodista.