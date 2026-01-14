La reacción de Julio Iglesias después de que estallara el escándalo que lo tiene en jaque por abusos sexuales

Aunque aún no hizo declaraciones públicas, desde su entorno aseguran que Julio Iglesias está “por primera vez preocupado” por el impacto internacional de las denuncias y ya activó a su equipo legal para enfrentar el escándalo.

Mientras el cantante Julio Iglesias mantiene silencio público, continúan saliendo a la luz nuevos detalles de la investigación periodística que lleva adelante eldiario.es en colaboración con Univisión que expone presuntos abusos sexuales, malos tratos y prácticas ilegales en las mansiones del artista en el Caribe, donde trabajaron mujeres bajo un régimen de fuerte control. La falta de una respuesta oficial contrasta con las versiones que comienzan a circular desde su entorno más cercano.

Los testimonios recopilados describen un clima de intimidación y abuso de poder. Según relatan extrabajadoras, además de episodios de acoso y agresiones sexuales, existían prácticas sistemáticas que incluían el envío masivo de las empleadas a realizarse estudios ginecológicos, pruebas de embarazo y tests de VIH, una dinámica que refuerza la idea de un esquema de control extremo y presuntamente ilegal.

A pesar de que los periodistas que llevan adelante la investigación intentaron obtener la versión de Julio Iglesias, el artista español no se manifestó públicamente. Sin embargo, en las últimas horas surgieron las primeras señales indirectas sobre su reacción. La periodista Paloma García-Pelayo aseguró que, por primera vez, el cantante estaría realmente preocupado por el impacto del escándalo.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas en la televisión española, Julio Iglesias estaría especialmente afectado por la repercusión internacional del caso y por el daño a su imagen pública. "Es como si lo hubieran matado internacionalmente hablando", señalaron sobre el golpe que enfrenta el ícono de la música romántica.

En ese contexto, el cantante habría decidido avanzar con una estrategia legal activa. Según trascendió, puso a trabajar a su equipo de abogados y confía particularmente en uno de ellos para enfrentar las acusaciones, decidido a no permanecer pasivo ante el avance de las denuncias.