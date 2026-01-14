La Justicia en España investiga las denuncias de abuso sexual de dos mujeres contra el cantante Julio Iglesias

La justicia española investiga las denuncias públicas de agresión sexual contra el cantante español Julio Iglesias que realizaron dos mujeres.

Las mujeres, una de las cuales trabajó como empleada doméstica para el artista de 82 años y la otra como fisioterapeuta, alegaron que este "normalizó el abuso" e impuso un ambiente coercitivo, amenazante y violento.

Las acusaciones, publicadas en un reportaje de investigación realizado por el medio español elDiario.es y la cadena Univision, están siendo investigadas por la Justicia española.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid indicó que ha abierto diligencias de investigación tras recibir el 5 de enero una denuncia relacionada con los presuntos hechos, presuntamente ocurridos hace unos 5 años fuera de España pero que pueden ser abordados por la justicia del país.

Si en las pesquisas de la Fiscalía se hallan indicios de la comisión de algún delito se presentará una demanda ante el juzgado; de no ser así, la causa se archivará.

El cantante empleaba a las dos mujeres en sus propiedades de Punta Cana, en la República Dominicana, y Lyford Cay, en Bahamas.

Según sus testimonios, las agresiones sexuales tuvieron lugar en 2021 en estos dos países.

Julio Iglesias es una figura muy conocida en España y América Latina desde la década de 1960 y ha vendido millones de discos en todo el mundo. Es el padre del también famoso cantante Enrique Iglesias.

Según los dos medios autores de la investigación, Julio Iglesias y su abogado no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios antes de la publicación de su reportajes.

Por su parte, una mujer identificada como gerente de una de las propiedades del cantante en el Caribe calificó las acusaciones de "absurdas".

La BBC ha intentado contactar con los representantes de Iglesias para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

Getty Images Julio Iglesias no se ha pronunciado de momento sobre las acusaciones.

Los testimonios

Una de las mujeres entrevistadas, una empleada doméstica bajo el nombre ficticio Rebeca en el reportaje, contó que él la llamaba regularmente a su habitación al final del día y la tocaba de forma inapropiada sin su consentimiento.

"Me usaba casi todas las noches", afirmó. Y agregó: "Me sentía como un objeto, como una esclava".

Rebeca, una mujer de nacionalidad dominicana que tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos descritos, también alegó que Iglesias la obligó a participar en tríos con otra empleada.

Describió, asimismo, que el cantante la abofeteó y le tocó los genitales.

La otra mujer, una fisioterapeuta venezolana llamada Laura en el artículo, aseguró que Iglesias le tocó los pechos y la besó en la boca contra su voluntad.

Añadió que la amenazaba constantemente con despedirla, controlaba la cantidad de comida que ingería y le preguntaba cuándo le venía la regla.

"Siempre decía que estaba gorda y que tenía que adelgazar", aseveró Laura, que describió un ambiente de trabajo de "abuso normalizado".

Aunque ella aseguró haber rechazado con frecuencia las insinuaciones sexuales de Iglesias, puntualizó que "había chicas que no podían decir que no. Y él hacía lo que quería con ellas".

ElDiario.es y Univision, que investigaron el caso conjuntamente durante tres años, afirman que las acusaciones están respaldadas por pruebas documentales, entre ellas fotografías, registros telefónicos, mensajes de texto e informes médicos.

En el reportaje se cita a otros exempleados de Iglesias que describen un ambiente amenazante y de gran estrés para quienes trabajaban para él.

Se ha sabido que las mujeres bajo los alias Rebeca y Laura presentaron una denuncia el 5 de enero contra Iglesias por agresión sexual y trata de personas ante la Audiencia Nacional, que investiga delitos presuntamente cometidos fuera de las fronteras de España.

Reacciones

Getty Images El Libro Guinness lo reconoció en 1983 como el artista de lengua hispana con más ventas en todo el mundo y el cantante con más grabaciones en diferentes idiomas.

Un viejo amigo de Iglesias, Jaime Peñafiel, calificó las acusaciones como "mentiras absolutas".

Otro allegado, el periodista Miguel Ángel Pastor, afirmó no haber oído nunca "ninguna insinuación de que pudiera haber cometido este tipo de actos".

Por su parte, la ministra de Igualdad del gobierno español, Ana Redondo, expresó su esperanza de que el caso se investigue "hasta el final".

"Cuando no hay consentimiento, hay agresión", publicó en redes sociales.

Ione Belarra, líder del partido de izquierda Podemos, pidió que se acabe con "el silencio" en los casos de agresión sexual cometidos por "agresores famosos que están protegidos por su dinero".

La dirigente conservadora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las figuras más visibles en el escenario político de España, expresó su apoyo al cantante.

"La Comunidad de Madrid nunca contribuirá al linchamiento de artistas y menos aún al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", publicó en redes sociales.

El autor del la biografía de Iglesias, Ignacio Peyró, y la editorial que la publicó, Libros del Asteroide, también han respondido, anunciando que actualizarán el libro publicado el año pasado para incluir las acusaciones.

Asimismo, han expresado su "apoyo y solidaridad con las víctimas".

