Cuál es la importancia estratégica de las bases militares que EE.UU. tiene en España

Apenas ocupan 37 kilómetros cuadrados en total, pero su localización las convierte en puntos estratégicos. Y en estos días son fuente de disputa entre Estados Unidos y España .

Se trata de las bases militares de Morón de la Frontera y Rota, en el sur de la península ibérica, donde el país norteamericano tiene presencia desde hace más de 70 años y que ha usado para distintos despliegues a lo largo de ese tiempo.

Ahora, el gobierno del presidente Pedro Sánchez se negó a que Washington utilice esas bases para operaciones relacionadas con los ataques conjuntos lanzados por EE.UU. contra Irán.

La respuesta del presidente Donald Trump ha sido anunciar que suspendería todo comercio con España y, a su vez, Sánchez respondió tajante que la posición de su gobierno es la de "no a la guerra".

El motivo que alegó el gobierno de España para que EE.UU. no use esas dos bases para su ofensiva en Irán es que esta no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países.

Así, este lunes se supo que EE.UU. había trasladado una decena de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker desde las bases de Morón y Rota a otras instalaciones militares en Europa.

Los KC-135 son imprescindibles para sostener operaciones aéreas a larga distancia y su función consiste en reabastacer de combustible a cazas y bombarderos en vuelo.

Entonces, ¿cómo son estas dos bases militares, dónde se ubican y cuál es su importancia estratégica?

Astilleros, abastos y un autocine

La base naval de Rota se encuentra en la localidad del mismo nombre, en la provincia de Cádiz, Andalucía, en el sur de España.

Aunque las instalaciones son modernas, sus orígenes datan del siglo XIX, y hoy en día albergan la mayor infraestructura de la Armada española.

Con unas 2.300 hectáreas de extensión, cuenta con tres muelles que ocupan más de 2,4 km lineales, así como con un extenso aeródromo militar, todo de uso compartido entre la Armada española y la estadounidense.

Tiene tanto instalaciones civiles como militares, entre cuarteles, edificios administrativos, viviendas, centro de enseñanza y abastos. Es decir, tienen lo necesario para que tanto los militares como sus familias no tengan la necesidad de salir de la base. Incluso llegó a albergar el primer autocine del continente europeo.

Aunque no forma parte de la base militar, en la misma bahía de Cádiz está el astillero y el dique seco de la empresa Navantia, con la que la Armada de EE.UU. tiene un contrato para la reparación y mantenimiento de buques y destructores.

En el caso de la base aérea de Morón de la Frontera, está situada en el municipio de Arahal, a unos 60 km de Sevilla y a solo a 130 km de la base de Rota. Se construyó en 1941, al inicio de la dictadura de Franco.

Según Félix Arteaga, investigador principal del Instituto Elcano, estas bases "son muy grandes, con mucha superficie y con todo lo que pueda facilitar la vida de los soldados y hacerlos sentir como en casa".

Entre el personal permanente y el que está en tránsito, en Rota hay entre 2.000 y 3.000 personas, y más de 5.000 en el caso de Morón.

"Esas bases siempre habían sido primero de utilización exclusiva por parte de EE.UU., pero con la democracia (final de los años 70) pasaron a control español", cuenta Arteaga a BBc Mundo.

Según el experto, los espacios son compartidos por ambos países y tienen zonas comunes, como las pistas de aviación, y otras restringidas, como los hangares donde cada país guarda sus aviones.

Un enclave único durante la Guerra Fría

En la década de 1950, España buscaba salir de su aislamiento internacional -aunque de puertas para adentro siguiera siendo una dictadura- mientras que EE.UU. buscaba territorios donde desplegarse militarmente y hacer sombra a la URSS.

El férreo anticomunismo del dictador Francisco Franco y del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower hicieron el resto.

Así, en 1953 ambos firmaron los Pactos de Madrid por los que EE.UU. podía hacer uso de cuatro bases militares españolas: Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón de Ardoz.

Luego se quedaron solo en las de Rota y Morón.

Se trata de enclaves estratégicos desde el punto de vista geográfico.

Por ejemplo, la base de Morón está en una zona completamente plana y cuenta con alrededor de 300 días al año de cielos despejados, mientras que la de Rota está en el Atlántico, lo que permite que operen en ella buques que necesitan mucho calado, algo que ofrecen pocos puertos en la zona. Además, está a las puertas del Mediterráneo.

"Son emplazamientos importantes para la proyección militar de EE.UU. fuera de su continente. Es un hub logístico para operaciones del USEUCOM y AFRICOM (los comandos europeo y africano de EE.UU.)", señala Arteaga.

Lugar de paso obligado

Además de ser bases amplias, con infraestructura que da facilidades para alojar a las familias y tropas o poner instalaciones de apoyo, están en una zona "que permite no solo reaccionar ante crisis de modo rápido, dar movilidad estratégica a la aviación y servir para el repostaje", dice Arteaga.

El experto recuerda que cuando la embajada de EE.UU. en Bengasi (Libia) fue atacada, en 2012, se desplegó desde las bases en España una unidad de intervención rápida.

También cuenta que cuando el "teatro de operaciones" era Afganistán, las bases de Rota y Morón eran un lugar de paso obligado. "Son un punto de apoyo, están a medio camino entre EE.UU. y Medio Oriente".

En Rota está la participación del escudo antimisiles aliado, es decir, de la OTAN, y se usa para cooperar con la seguridad de terceros países, mientras que Morón, que fue clave en la guerra de Irak de 1991 y en la de Kosovo de 1998, es esencial para el reabastecimiento de aviones en vuelo, transporte de efectivos y material o el paso de aviones de combate que van de EE.UU. a Medio Oriente.

"Cuando antes había operaciones de seguridad, eran bases mucho más importantes, como con Irak, Afganistán o Europa del Este. Ahora hay menos, pero siempre que pasa algo con Israel o en Medio Oriente, este es el camino de paso obligado, es la escala ideal. Está en el sitio ideal. De otro modo, tendrían que dar una enorme vuelta", dice el experto.

EE.UU. tiene otras bases en el Mediterráneo, como las de Italia, Grecia y Turquía, aunque estas no resultan tan ventajosas por algunos motivos.

Por ejemplo, una de las de Italia está sobresaturada, y la de Gibraltar, en la península ibérica pero bajo dominio británico, tiene poca capacidad.

Además, según Arteaga, cuanto más hacia el este está una base, "hay mayores medidas de restricción de cierto armamento y equipamiento por estar demasiado cerca de Rusia".

