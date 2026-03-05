Egipto anunció un histórico descubrimiento arqueológico en Luxor

Un equipo de investigadores egipcios comunicó un nuevo descubrimiento arqueológico en Luxor . En la ribera occidental, el grupo encontró un cámara funeraria con 22 ataúdes de madera que conservaban momias en su interior, además de ocho papiros sellados dentro de recipientes de cerámica.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció el hallazgo tras una excavación realizada por una misión integrada por el Consejo Supremo de Antigüedades y la Fundación Zahi Hawass para Arqueología y Patrimonio. El trabajo se desarrolló en el área de Qurna, dentro del amplio complejo funerario que forma parte de la antigua Tebas.

La cámara donde apareció el hallazgo fue excavada directamente en la roca. Según los arqueólogos, el espacio no habría sido una tumba original, sino un depósito donde se trasladaron ataúdes procedentes de sepulturas más antiguas.

Los ataúdes estaban acomodados con un orden muy particular. El equipo los halló apilados en varias capas y distribuidos en filas horizontales, con las tapas separadas de las cajas para aprovechar el espacio. Para los especialistas, esa disposición sugiere una colocación planificada y supervisada, posiblemente por autoridades vinculadas a los templos de la región .

Muchos de los ataúdes estaban asociados a mujeres identificadas con el título religioso de “Cantora de Amón”. En el antiguo Egipto, estas mujeres participaban en rituales, cantos sagrados y ceremonias en el templo de Karnak, uno de los centros religiosos más importantes de Tebas.

Documentos sellados que podrían ampliar lo que se sabe del período

Entre los objetos recuperados durante la excavación, los investigadores también encontraron ocho papiros guardados dentro de una vasija. Algunos de ellos permanecen sellados con cierres de arcilla originales, un detalle que podría haber contribuido a su preservación.

Los especialistas creen que estos textos podrían contener información sobre rituales funerarios, administración de templos o incluso registros económicos vinculados al poderoso clero de Amón. Los papiros sellados hallados en contextos arqueológicos controlados son poco frecuentes, por lo que su estudio podría aportar datos valiosos sobre el funcionamiento de las instituciones religiosas en Tebas.

image El descubrimiento se produjo en la necrópolis de Asasif, en la ribera occidental de Luxor, dentro del área de Qurna. Ministerio de Turismo y Antigüedades

En la misma cámara, el equipo recuperó recipientes que habrían sido utilizados durante los procesos de momificación. Esos contenedores podrían haber almacenado natrón, aceites o resinas empleadas en tareas de embalsamamiento.

Restauración y próximos estudios

Tras el hallazgo, los especialistas comenzaron tareas de conservación para evitar el deterioro de los ataúdes. Restauradores estabilizaron la madera, consolidaron las capas de yeso y limpiaron cuidadosamente las superficies pintadas para preservar sus colores.

Las excavaciones continúan en la zona con el objetivo de identificar las tumbas originales de las que podrían haber sido trasladados los ataúdes. Si los investigadores logran determinar ese origen, podrían reconstruir mejor cómo funcionaban los entierros colectivos vinculados al clero de Amón durante el llamado Tercer Período Intermedio del antiguo Egipto.