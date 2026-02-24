Descubrimiento asombroso: el precursor del lenguaje escrito se remonta a 40.000 años

Un descubrimiento indica que, hace más de 40.000 años, nuestros primeros antepasados ya estaban grabando signos en herramientas y esculturas, según un nuevo estudio de la Universidad de Saarland y el Museo de Prehistoria e Historia Temprana en Berlín, de Alemania. El hallazgos de los nuevos estudio se publican en la revista 'PNAS' y sorprendieron incluso a los investigadores.

Tal y como explican el lingüista Christian Bentz de la Universidad de Saarland y la arqueóloga Ewa Dutkiewicz del Museum für Vor- und Frühgeschichte (Museo de Prehistoria e Historia Temprana) en Berlín, estas secuencias de signos tienen el mismo nivel de complejidad y densidad de información que la escritura protocuneiforme más antigua que surgió decenas de miles de años después , alrededor del 3.000 a. C. Utilizando un enfoque computacional, el equipo examinó más de 3.000 signos encontrados en 260 objetos para revelar información sobre los orígenes de la escritura.

Objetos paleolíticos que datan de entre 34.000 y 45.000 años presentan misteriosas secuencias de signos: a menudo líneas, muescas, puntos y cruces repetidos. Muchos de estos artefactos fueron descubiertos en cuevas del Jura de Suabia, como un pequeño mamut encontrado en la cueva de Vogelherd en el valle de Lone, en el suroeste de Alemania. Un humano de la Edad de Piedra talló la figurilla de mamut a partir de un colmillo de mamut y la grabó cuidadosamente con filas de cruces y puntos.

Otros artefactos encontrados en el Jura de Suabia también están grabados con signos. Uno de estos objetos es el 'Adorant', una placa de marfil de mamut descubierta en la cueva de Gei'enklösterle en el valle de Ach que representa una criatura híbrida de león y humano. El objeto también está adornado con filas de puntos y muescas. Al observarla más de cerca, otra representación mítica de un híbrido entre humano y león, el Humano León de la Cueva Hohlenstein-Stadel en el Valle Solitario, revela muescas colocadas a intervalos regulares a lo largo del brazo.

Estos hallazgos demuestran que estas marcas existen por una razón: los humanos de la Edad de Piedra las usaban para transmitir información y registrar sus pensamientos. "Nuestra investigación nos ayuda a descubrir las propiedades estadísticas únicas (o huella estadística) de estos sistemas de signos, precursores de la escritura", explica el profesor Christian Bentz, de la Universidad del Sarre.

"Los artefactos datan de decenas de miles de años antes de los primeros sistemas de escritura, de la época en que el Homo sapiens abandonó África, se asentó en Europa y se encontró con los neandertales", añaden los investigadores de este proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación.

manuscrito incunable libros dpa Un viejo libro, manuscrito incunable, parte de la historia de la escritura y el lenguaje. Foto Dpa DPA

Alta densidad de información

En concreto, los investigadores analizaron más de 3.000 signos geométricos presentes en unos 260 objetos mediante métodos computacionales. Su objetivo no era descubrir el significado concreto de los signos, que aún no se han descifrado. "Existen numerosas teorías, pero hasta ahora se ha realizado muy poco trabajo empírico sobre las características básicas y mensurables de los signos", explica Bentz. S

u investigación se centra en las tendencias de frecuencia y los aspectos tangibles y mensurables de los signos. Esto le permite comprender qué tienen en común los sistemas de signos con sistemas posteriores y en qué se diferencian. El lingüista busca aprovechar la estadística para descubrir información sobre los orígenes de la codificación de la información.

"Nuestros análisis demuestran que estas secuencias de signos no tienen nada que ver con los sistemas de escritura actuales, que representan lenguas habladas y se caracterizan por una alta densidad de información. En cambio, los signos de los objetos arqueológicos se repiten con frecuencia: cruz, cruz, cruz, línea, línea, línea. Este tipo de repetición no es una característica del lenguaje hablado", detalla Christian Bentz.

Sistema de símbolos

"Sin embargo, nuestros hallazgos también muestran que los cazadores-recolectores del Paleolítico desarrollaron un sistema de símbolos con una densidad de información estadísticamente comparable a la de las primeras tablillas protocuneiformes de la antigua Mesopotamia, que aparecieron 40.000 años después", aclara Bentz.

Las secuencias de signos en la escritura protocuneiforme también son repetitivas y los signos individuales se repiten a un ritmo similar. En términos de complejidad, las secuencias de signos son comparables", continúa.

"Las figurillas presentan una mayor densidad de información que las herramientas", informa el arqueólogo Dutkiewicz, quien también fue conservador del parque arqueológico de Vogelherd en el Jura de Suabia.

Primeras escrituras

Los investigadores quedaron particularmente sorprendidos por la comparación entre los sistemas de signos y la escritura protocuneiforme. "Planteamos la hipótesis de que la escritura protocuneiforme temprana sería más similar a los sistemas de escritura actuales, especialmente debido a su relativa proximidad temporal. Sin embargo, cuanto más los estudiábamos, más claro se hacía que la escritura protocuneiforme temprana es muy similar a las secuencias de signos del Paleolítico, mucho más antiguas".

Esto también significa que hubo pocos cambios entre la Edad de Piedra Antigua y la aparición de las primeras escrituras protocuneiformes. "Luego, hace unos 5.000 años, surgió de forma relativamente repentina un nuevo sistema que representa el lenguaje hablado. Por lo tanto, el nuevo sistema presenta características estadísticas completamente diferentes", explica Bentz.

Para su investigación, el equipo digitaliza las secuencias de signos de objetos arqueológicos en una base de datos, que posteriormente utilizan para evaluar las propiedades estadísticas de los inventarios de signos de la Edad de Piedra. Mediante métodos informáticos, Bentz analizó el potencial de expresar información mediante los signos y lo comparó con el de las secuencias cuneiformes tempranas y la escritura moderna. En su análisis, los investigadores aplicaron enfoques de la lingüística cuantitativa, como el modelado estadístico y los algoritmos de clasificación de aprendizaje automático.

Un misterioso animal con colmillos representado en el arte rupestre sudafricano. Foto: Dpa. Un misterioso animal con colmillos: el arte rupestre está vinculado a la escritura inicial. Foto: Dpa. DPA

Registrar y transmitir información

El estudio no revela qué intentaban registrar los humanos de la Edad de Piedra con los signos. "Pero los hallazgos pueden ayudarnos a limitar las posibles interpretaciones", explica Ewa Dutkiewicz. Si bien los humanos de hoy pueden acceder a miles de años de información y transferencia de conocimiento que los humanos de entonces no podían, anatómicamente hablando, los humanos de la Edad de Piedra ya habían alcanzado una etapa de desarrollo similar a la de los humanos modernos.

Esto significa que probablemente tenían capacidades cognitivas similares a las nuestras. La capacidad de registrar y transmitir información a otros fue extremadamente importante para los humanos del Paleolítico. Es posible que les permitiera coordinar grupos o incluso les ayudara a sobrevivir. "Eran artesanos altamente calificados. Se puede ver que llevaban los objetos consigo. Muchos de los objetos caben perfectamente en la palma de la mano. Esa es otra forma en que los objetos son similares a las tablillas protocuneiformes", finaliza Ewa Dutkiewicz. Dpa