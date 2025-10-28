Descubrimiento sorprendente en China: encuentran la escritura más antigua del mundo

Unas inscripciones sobre cerámica encontradas en la provincia de Hubei, en China , podrían ser las más antiguas de este idioma hasta la fecha y adelantar el origen de su escritura de caracteres a hace 7.000 años, recogen este martes medios locales, sobre el sorprendente descubrimiento .

El hallazgo se llevó a cabo en el sitio neolítico de Liulinxi, situado en el condado de Zigui, y supondría la aparición de los caracteres chinos más antiguos conocidos hasta la fecha, declaró al diario Global Times el arqueólogo Feng Shi, miembro del equipo de científicos que realizó el descubrimiento .

Los caracteres se encontraban mezclados con símbolos grabados en objetos cerámicos recuperados en el yacimiento, hoy sumergido bajo las aguas de la presa de las Tres Gargantas, y entre ellos se identificaron ocho sinogramas, entre ellos zhu, wei y yao.

Antes de que Liulinxi quedara bajo el agua, los descubrimientos en el lugar revelaron numerosos vestigios bien conservados de vida humana, incluyendo tumbas, restos de fogatas y los útiles de piedra y alfarería en los que se encontraban los grabados.

Réplicas de los ocho caracteres pueden verse desde este mes como parte de la colección del Museo de la Migración de las Tres Gargantas en Hubei, en China .

La escritura de China

Según Feng, las inscripciones tienen rasgos consistentes con el sistema de escritura sobre hueso de la dinastía Shang (1600 a 1046 a.C.) y aparecen en grupos y no aisladas, lo que facilita su interpretación y proporciona información muy valiosa para trazar los orígenes de los caracteres de China.

Además, el experto consideró que la acumulación de hallazgos que contienen escritura temprana aumenta las posibilidades de establecer una línea de continuidad que se remonte a la dinastía Shang, aunque por el momento no existe un consenso académico sobre el momento en que la escritura china evolucionó desde los pictogramas a su forma actual.