Tras las recientes denuncias: el polémico video de Julio Iglesias con una famosa argentina que generó repudio

El mundo de la música se ve sacudido por una de las denuncias más graves de las últimas décadas. Tras tres años de una exhaustiva investigación periodística, se conocieron los testimonios de dos mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, que formaron parte del entorno íntimo de Julio Iglesias en 2021.

Las denuncias describen un escenario de violencia sexual y régimen de semiesclavitud en las mansiones que el artista posee en República Dominicana y Bahamas.

Los hechos habrían ocurrido cuando el intérprete tenía 77 años y una de las denunciantes apenas 22. El reporte no solo se basa en relatos verbales: las víctimas han aportado una sólida base documental que incluye grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y documentación migratoria oficial que confirma su vínculo laboral con el cantante.

La situación judicial de Iglesias se complica ante la descripción de conductas sistemáticas de maltrato. Según las denunciantes, el artista habría incurrido en "penetraciones sin consentimiento, bofetadas y humillaciones laborales" .

Sin embargo, uno de los puntos más escalofriantes de la investigación refiere al control sanitario al que eran sometidas las trabajadoras. El informe detalla que las víctimas eran forzadas a realizarse exámenes médicos constantes, incluyendo revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y tests de VIH , todo bajo la estricta supervisión del entorno directo del cantante, vulnerando cualquier derecho a la privacidad y la integridad física.

El acoso a Susana Giménez bajo una nueva mirada

Embed - Tras las recientes denuncias: el polémico video de Julio Iglesias con Susana Giménez que generó polémica

Como era de esperarse, la repercusión en redes sociales fue inmediata. En la plataforma X, los usuarios no tardaron en rescatar archivos que hoy, a la luz de las denuncias, cobran un significado mucho más oscuro. En las últimas horas se volvió viral un clip donde se ve a Julio Iglesias besando a Susana Giménez sin su consentimiento durante una entrevista televisiva en vivo.

El video, que en su momento fue tomado como una "picardía" del artista, hoy es utilizado por la opinión pública como una prueba de su conducta histórica frente a las mujeres.