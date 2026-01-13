"Me metió la lengua": los fuertes audios de las exempleadas que denunciaron a Julio Iglesias

Salieron a la luz audios de dos exempleadas que relatan las situaciones de abuso por parte de Julio Iglesias en su residencia de Punta Cana.

Tras la denuncia de dos exempleadas contra Julio Iglesias, de 83 años, por presunto maltrato laboral, trata de personas y agresiones sexuales, se difundieron audios de las dos exempleadas relatando las situaciones que les tocó vivir con el cantante y los pedidos que les hacía. Los mismos serían de 2021, en la residencia del hombre en Punta Cana.

Las denuncias tomaron estado público a partir de una investigación publicada por eldiario.es, junto a Univisión. Según ese trabajo periodístico, dos mujeres que trabajaron como empleadas domésticas y fisioterapeutas en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas lo acusan por presunto maltrato laboral, trata de personas y abuso.

Los comentarios de “Rebeca” sobre las situaciones con Julio Iglesias En estos audios que se difundieron, las víctimas relatan experiencias que ocurrieron mientras cumplían tareas en la residencia que Iglesias ocupa en Punta Cana. Una de las mujeres, cuya identidad se mantiene protegida y es identificada con el nombre ficticio de “Rebeca”, contó que la oferta laboral incluía una descripción imprecisa del empleador. “Me dijeron que iba a trabajar con un hombre más importante de la República Dominicana, más importante que el Presidente”, relató.

Luego, “Rebeca” explicó que los pedidos del artista se tornaban cada vez peores. “Yo me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, subrayó.

Audios ex empleadas Julio Iglesias X (@AmericaTV) El audio de la segunda denunciante Luego también se conoció el testimonio de la segunda denunciante, identificada bajo el nombre de “Laura”, quien relató uno de los momentos que vivió. Según contó, el cantante le preguntó si tenía cirugías estéticas y luego le pidió que mostrara su cuerpo. “Julio me preguntó si mis senos eran operados y yo respondo con tranquilidad que sí, entonces él me pide que me levante de la silla y se los muestre”, relató.