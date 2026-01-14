Tras las denuncias contra Julio Iglesias, Marcela Tauro rompió el silencio y reveló un incómodo momento que tuvo con el cantante

En los últimos días, Julio Iglesias quedó envuelto en un fuerte escándalo internacional tras la difusión de denuncias por abuso sexual realizadas por dos exempleadas que trabajaron en propiedades del cantante en el Caribe. La repercusión del caso reactivó viejos testimonios y abrió un debate sobre conductas que durante décadas quedaron invisibilizadas o naturalizadas en el mundo del espectáculo.

En ese marco, Marcela Tauro recordó públicamente un momento incómodo que vivió con Julio Iglesias durante una entrevista realizada años atrás en Brasil.

Según relató la periodista en Intrusos (América), el encuentro con Julio Iglesias se dio luego de una espera de tres días en el mismo hotel, en San Pablo. Finalmente, el artista le concedió una entrevista de una hora en un espacio cerrado, con una producción fotográfica pensada para la revista.

Tauro explicó que, al terminar la nota, ocurrió una situación que la dejó incómoda. Contó que Julio Iglesias la tomó, le dio un beso y la sentó en su falda para la foto: "Cuando terminó la nota, me agarró, me dio un pico y me sentó en la falda. ‘La foto es esta’, le dijo al fotógrafo". "En ese momento yo era joven y te incomoda. Pero dije ‘bueno, es la nota’. Después me enteré que era su patrón, que con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo", agregó.

Con el paso del tiempo, la periodista supo que no había sido un hecho aislado. Al regresar a la redacción, los editores le mostraron que otras periodistas de la misma revista habían vivido escenas similares con Julio Iglesias , lo que describieron como un “modo de actuar” repetido en distintas entrevistas .

Marcela Tauro recordó en televisión el episodio que vivió con Julio Iglesias durante una entrevista en Brasil

El contexto actual y las denuncias contra Julio Iglesias

El testimonio de Marcela Tauro reapareció luego de una investigación periodística de alcance internacional que difundió denuncias de dos exempleadas del entorno de Julio Iglesias. Las mujeres aseguraron haber sufrido maltratos y acoso sexual mientras trabajaban en propiedades del cantante en el Caribe.

De acuerdo con lo que trascendió en los últimos días, los relatos incluyen situaciones de presión y violencia, siempre en el marco de denuncias que hoy se investigan. En ese escenario, el recuerdo de Tauro puso en foco cómo, en los años noventa, muchas conductas se naturalizaban o se relativizaban por el peso del poder y la fama.

La periodista reflexionó que "era otra época" y que muchas situaciones se tomaban con humor o se dejaban pasar. Hoy, con Julio Iglesias bajo escrutinio público, esos relatos adquieren otra dimensión y vuelven a abrir el debate sobre los límites, el consentimiento y el rol de los medios.