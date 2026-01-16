"Tirita de la bombacha": una periodista confesó los espantosos requisitos que le impusieron para entrevistar a Julio Iglesias
La comunicadora recordó en la radio las impactantes y polémicas condiciones que le pusieron para entrevistar al cantante español.
Julio Iglesias ha quedado envuelto en un escándalo judicial, luego de que dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus propiedades ubicadas en el Caribe, lo acusaron de haber ejercido sobre ellas conductas de abuso sexual, maltrato y situaciones humillantes.
Las denuncias generaron un fuerte impacto y reabrieron el debate sobre el comportamiento del artista español a lo largo de su carrera.
Luego de que se conocieran las acusaciones, el caso despertó reacciones divididas en el ambiente artístico: mientras algunas figuras salieron a respaldar al cantante, otras comenzaron a relatar experiencias incómodas vinculadas a su entorno. Entre ellas, la periodista Verónica Albanese, quien recordó las exigencias que le impusieron antes de entrevistarlo hace tres décadas.
Durante una entrevista en RPM, el programa que conduce Rolando Graña por AM 990, Albanese relató el episodio ocurrido en Miami, adonde viajó por trabajo cuando Iglesias se encontraba en pleno auge de su carrera internacional. "La compañía discográfica te pagaba todo: el hotel, el vuelo... Llegabas al set donde estaba él sentado, era todo como un set televisivo y él sentado en una silla, solo una. Y entonces, vos hacías la fila", contó la comunicadora. Ante su relato, el conductor intervino sorprendido: "No había otra silla... Ahí ya decís: Che, qué raro". "Una sola silla, y vos hacías la fila", confirmó la locutora.
Según detalló, la situación se tornó aún más perturbadora cuando recibió indicaciones explícitas por parte del equipo del cantante: "Y los de la compañía discográfica dicen: 'Bueno, escuchá, vos te tenés que sentar en la falda de Julio. Él va a jugar con tu braga, con la tirita de la bombacha, y ahí le hacés la nota'".
Al recordar su reacción, Albanese explicó que intentó resistirse a la propuesta: "Así que bueno, empezás a decir: 'No, pará, ¿cómo?'". También aclaró que la entrevista iba a ser grabada y emitida por televisión: "De hecho, Rolo buscó y encontró imágenes. Era una época en la que valía todo".
Finalmente, la periodista aseguró que decidió no avanzar con la nota, aún sabiendo que eso implicaba volver sin cumplir con el objetivo del viaje. "Era todo un tema porque me pagaron el vuelo, el hotel, y yo volvía sin hacerla. Pero en ese momento era natural, como medio naturalizado. Porque te decían: 'No, bueno, vos entrás, te sentás en la falda. ¿Pero cómo que te sentás? Sí, a Julio le gusta así. Bueno, dale, sentate en Julio'", expresó Verónica Albanese.