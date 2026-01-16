Tras la polémica de Luca Martin, Eduardo Feinmann destrozó a Nancy Dupláa y ella no se quedó callada: "Lo peor de esa mujer"

El periodista cruzó a la actriz tras la polémica por los dichos de su hijo y la actriz salió al cruce con un mensaje contundente.

Los comentarios que realizó Luca Martin en Bendita sobre Samuel "Chiche" Gelblung tuvieron una gran repercusión, sobre todo en las redes sociales. Uno de los periodistas que apuntó contra el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin fue Eduardo Feinmann.

"¿Quién es este pelotu... e irrespetuoso?", escribió el comunicador junto al fragmento del momento en el que Martin se refiere a Gelblung.

Luca Martin en Bendita Luca Martin hizo comentarios sobre Samuel "Chiche" Gelblung que terminaron causando una gran polémica. Por otro lado, en Puro Show entrevistaron a Luca por la polémica que se generó. "Fue un comentario hablando de mi percepción sobre 'Chiche', que yo siempre toda la vida lo conocí como esta persona, una figura más grande que Dios. Lo mencioné y sí, supongo que alguien se lo habrá tomado mal, no fue con esa intención, obviamente, siempre es con buena onda", comenzó diciendo el joven en la nota.

Más adelante, el panelista del programa de El Nueve agregó: "Si quiere que le pida disculpas, o el público cree que es una cosa de disculpas, 'Chiche', disculpas, no fue con mala intención. Yo lo dije al aire, como dije que el chabón a mí me parece una persona muy respetable, que me cae bien, así es que si se ofendió es una muy mala leche, como muy triste que sea esa la realidad porque nunca fue la intención".

Esto fue lo que dijo Luca Martin en Puro Show sobre sus comentarios acerca de Samuel "Chiche" Gelblung Luca Martin Habló Sobre Sus Dichos Acerca De Samuel Chiche Gelblung De nuevo, Eduardo Feinmann fue contra Luca Martin tras difundirse el clip de la entrevista y esta vez no sólo fue letal con el joven, sino también con Nancy Dupláa. "De tal palo, tal astilla. Esta astilla es del palo llamado @NancyDupla5. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver @matiasmartin, un gran tipo, con grandes valores", lanzó el periodista.