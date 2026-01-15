Eduardo Feinmann fue lapidario con Luca Martin por sus dichos sobre Samuel "Chiche" Gelblung: "¿Quién es este...?"

El periodista no pasó por alto los desubicados comentarios que hizo el panelista en Bendita y compartió un duro mensaje al respecto.

Luca Martin ha quedado en el ojo de la tormenta tras los polémicos comentarios que hizo en Bendita sobre Samuel "Chiche" Gelblung, al finalizar un informe sobre el periodista. El panelista intentó introducir su opinión aclarando que no quería caer en expresiones edadistas, pero rápidamente avanzó con una reflexión que llamó la atención.

"No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande... gerontofobia", comenzó diciendo el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin.

Esto fue lo que dijo Luca Martin en Bendita sobre Samuel "Chiche" Gelblung (Créditos: @forofms) Luca Martin Hizo Un Comentario Fuera De Lugar Sobre Samuel Chiche Gelblung Y luego añadió: "Pero, ¿'Chiche' no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, 'Chiche' ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal".

El comentario de Luca Martin no tardó en generar una fuerte reacción negativa. En redes sociales, numerosos usuarios repudiaron sus dichos. Una de esas personas fue Eduardo Feinmann.