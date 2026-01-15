Luca Martin metió la pata al hacer un comentario fuera de lugar sobre Chiche Gelblung y fue repudiado
El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin hizo un comentario en Bendita sobre el reconocido periodista que desató críticas y generó polémica.
Una fuerte controversia se desató en las últimas horas a partir de un comentario que realizó Luca Martin en Bendita. El panelista quedó en el centro de las críticas tras opinar, en tono distendido, sobre Samuel "Chiche" Gelblung durante el análisis de un informe televisivo.
Todo ocurrió luego de que el programa emitiera un compacto con imágenes de una accidentada salida al aire de 'Chiche' por Net TV, marcada por problemas técnicos y tensos intercambios en vivo. Al momento de debatir el material en el estudio, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin tomó la palabra e intentó introducir su postura con una aclaración previa.
"No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia", comenzó diciendo Luca antes de avanzar con una reflexión que rápidamente encendió la polémica.
"Pero, ¿'Chiche' no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, 'Chiche' ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal", lanzó entre risas el integrante del panel.
Esto fue lo que dijo Luca Martin en Bendita sobre Samuel "Chiche" Gelblung (Créditos: @forofms)
La reacción no tardó en llegar y fue Edith Hermida quien marcó un límite al aire: "No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, 'Chiche' hace escuela en televisión".
El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y desató un aluvión de críticas. Muchos usuarios cuestionaron el tono del comentario y consideraron que fue desubicado y despectivo hacia una figura histórica del periodismo argentino.
Ante la repercusión, Luca Martin volvió a referirse al tema en Bendita y buscó aclarar el sentido de sus palabras: "No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo".
En esa misma línea, el panelista añadió: "Yo no más quería remarcar que 'Chiche' toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino 'Chiche' pero bueno, me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita".
Durante el intercambio, Estefi Berardi le consultó si no consideraba que el comentario podía interpretarse como humor negro o si se había relajado al hablar como en una charla privada y no frente a cámara. Sin embargo, el panelista volvió a sostener su postura: "No creo que haya hecho en general ningún chiste de humor negro, creo que lo más fuerte que dije fue utilizar el número 300 como un número exagerado".