Luca Martin metió la pata al hacer un comentario fuera de lugar sobre Chiche Gelblung y fue repudiado

El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin hizo un comentario en Bendita sobre el reconocido periodista que desató críticas y generó polémica.

Una fuerte controversia se desató en las últimas horas a partir de un comentario que realizó Luca Martin en Bendita. El panelista quedó en el centro de las críticas tras opinar, en tono distendido, sobre Samuel "Chiche" Gelblung durante el análisis de un informe televisivo.

Todo ocurrió luego de que el programa emitiera un compacto con imágenes de una accidentada salida al aire de 'Chiche' por Net TV, marcada por problemas técnicos y tensos intercambios en vivo. Al momento de debatir el material en el estudio, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin tomó la palabra e intentó introducir su postura con una aclaración previa.

Luca Martin en Bendita El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin se refirió a la edad del periodista en Bendita. Captura de pantalla Youtube Bendita. "No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia", comenzó diciendo Luca antes de avanzar con una reflexión que rápidamente encendió la polémica.

"Pero, ¿'Chiche' no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, 'Chiche' ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal", lanzó entre risas el integrante del panel.

Esto fue lo que dijo Luca Martin en Bendita sobre Samuel "Chiche" Gelblung (Créditos: @forofms) Luca Martin Hizo Un Comentario Fuera De Lugar Sobre Samuel Chiche Gelblung La reacción no tardó en llegar y fue Edith Hermida quien marcó un límite al aire: "No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, 'Chiche' hace escuela en televisión".