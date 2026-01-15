Cris Morena lanzó su campamento en Punta del Este: cuál es el precio millonario y por qué hay polémica

Cris Morena busca transformar el verano de jóvenes artistas con una experiencia de inmersión total. Los detalles del campamento que se desarrollará en Punta del Este.

Todos los detalles sobre el campamento de Cris Morena. / Captura video

Tras un 2025 marcado por la profunda tristeza tras el fallecimiento de su nieta Mila, Cris Morena decidió volcar toda su energía en un ambicioso proyecto que tenía pendiente. La creadora de éxitos inolvidables inauguró el 2026 lanzando un exclusivo campamento de verano artístico en Punta del Este.

La invitación de Cris Morena a su campamento musical. Bajo el ala de su escuela Ser otro mundo, la propuesta invita a jóvenes a sumergirse en una convivencia creativa del 21 al 26 de febrero, donde la producción musical, los fogones y los laboratorios de expresión serán los protagonistas absolutos.

El millonario retiro de Cris Morena que divide aguas en redes sociales La presentación oficial se realizó a través de un video en Instagram que apeló directamente a la memoria emotiva de los millennials, utilizando de fondo la cortina musical de Verano del 98. Con una energía renovada, Cris Morena lentó a sus seguidores: “Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno”. El programa promete cinco días de aprendizaje intensivo junto a expertos, planteando una pregunta disparadora para los aspirantes: “¿Y si te regalás cinco días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos?".

campamento cris morena La experiencia artística en Punta del Este tiene un costo de inscripción de 1500 dólares más gastos adicionales. Captura WEB El punto de mayor fricción fue el costo de la inscripción: 1500 dólares es el valor base para acceder al retiro. Esta cifra no incluye los pasajes aéreos a Uruguay ni los traslados externos. Además, los interesados deben contratar un seguro médico por su cuenta y, en caso de preferir una cabina privada para el alojamiento, deben sumar un extra de 500 dólares.

Ante estos números, los internautas no tardaron en reaccionar con sarcasmo, comparando la experiencia con el "Campamento de Krusty" o cuestionando la accesibilidad de la propuesta para el público general.