Cris Morena lanzó su campamento en Punta del Este: cuál es el precio millonario y por qué hay polémica
Cris Morena busca transformar el verano de jóvenes artistas con una experiencia de inmersión total. Los detalles del campamento que se desarrollará en Punta del Este.
Tras un 2025 marcado por la profunda tristeza tras el fallecimiento de su nieta Mila, Cris Morena decidió volcar toda su energía en un ambicioso proyecto que tenía pendiente. La creadora de éxitos inolvidables inauguró el 2026 lanzando un exclusivo campamento de verano artístico en Punta del Este.
Bajo el ala de su escuela Ser otro mundo, la propuesta invita a jóvenes a sumergirse en una convivencia creativa del 21 al 26 de febrero, donde la producción musical, los fogones y los laboratorios de expresión serán los protagonistas absolutos.
El millonario retiro de Cris Morena que divide aguas en redes sociales
La presentación oficial se realizó a través de un video en Instagram que apeló directamente a la memoria emotiva de los millennials, utilizando de fondo la cortina musical de Verano del 98. Con una energía renovada, Cris Morena lentó a sus seguidores: “Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno”. El programa promete cinco días de aprendizaje intensivo junto a expertos, planteando una pregunta disparadora para los aspirantes: “¿Y si te regalás cinco días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos?".
El punto de mayor fricción fue el costo de la inscripción: 1500 dólares es el valor base para acceder al retiro. Esta cifra no incluye los pasajes aéreos a Uruguay ni los traslados externos. Además, los interesados deben contratar un seguro médico por su cuenta y, en caso de preferir una cabina privada para el alojamiento, deben sumar un extra de 500 dólares.
Ante estos números, los internautas no tardaron en reaccionar con sarcasmo, comparando la experiencia con el "Campamento de Krusty" o cuestionando la accesibilidad de la propuesta para el público general.
Las críticas también reflotaron antiguas polémicas sobre los estándares estéticos de sus producciones. Mensajes como “¿Tengo que pesar menos de cincuenta kilos verdad?” o “¿No será una trampa de mí mamá para que vaya a adelgazar, no?” inundaron el posteo, mezclándose con advertencias irónicas sobre el carácter del retiro. Pese a los "palitos", Cris se mostró imperturbable y entusiasmada con lo que define como algo alucinante: “Dale, andá, te estoy esperando. Andá corriendo”, remarcó en su invitación.
A pesar de los cuestionamientos, la iniciativa representa un renacer profesional para Morena luego de un año de duelo personal. La propuesta de Punta del Este busca consolidar su metodología de formación de talentos en un entorno de naturaleza y convivencia total.