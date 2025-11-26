La artista visitó al equipo de Sería Increíble en OLGA y abrió su corazón tras la tragedia que vivió la familia.

Cris Morena reapareció públicamente luego de la triste partida de Mila Yankelevich, hija de Tomás y Sofía Reca. Esto sucedió en el mes de julio en Estados Unidos cuando la pequeña, de tan solo 7 años, se encontraba en un velero que fue impactado por otra embarcación.

Tras meses de guardar silencio en los medios, la actriz y productora decidió hablar por primera vez en el canal de streaming OLGA. La charla se dio en el programa Sería Increíble de Nati Jota y allí abrió como nunca su corazón.

La conductora le consultó cuál fue el recorrido que realizó para tomar la decisión de hablar tras la muerte de su nieta y Cris fue muy sincera: "Fue un recorrido complicadísimo porque me importa mucho mi hijo Tomás, Sofía y mi nieto Inti, que ellos viven en Miami. Me importa el cuidado de ellos y que estén juntos apoyándose; yo tuve una experiencia igual a la de mi hijo".

Cris Morena rompió el silencio en OLGA y habló sobre la muerte de su nieta Conmocionada: Cris Morena habló por primera vez de la muerte de su nieta "Mila está presente permanentemente con nosotros. A veces es doloroso y a veces es con una sonrisa", expresó muy emocionada. También destacó que la tragedia "me agarró en un momento de inmensa felicidad y de un momento mío personal y de todo mi equipo de mucha grandeza".