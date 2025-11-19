Los tétricos hallazgos que realizaron en la casa del acosador de Cris Morena

Dieron a conocer la lista de objetos que se encontraron en la habitación del hombre de 51 años que persiguió a la artista.

Cris Morena está viviendo un momento de gran terror tras el constante acoso por parte de un hombre. En los últimos días, revelaron que la actriz y directora decidió realizar la denuncia ya que se encontraba con mucho miedo por la actitud que estaba teniendo la persona.

En el programa de María Belén Ludueña dieron a conocer la información y expresaron que en el mes de julio el acosador se apareció en dos oportunidades en el lugar de trabajo ubicado en Martínez. En el mes de agosto le realizó un seguimiento vehicular y ya en el mes de septiembre permaneció frente al domicilio de ella durante horas.

Finalmente la Justicia decidió ir a la vivienda de la persona y los hallazgos que realizaron son macabros. En Desayuno Americano dieron a conocer los fuertes detalles y son verdaderamente impactantes.

Los impactantes hallazgos que realizaron en la casa del acosador de Cris Morena Los tétricos hallazgos que se realizaron en la casa del acosador de Cris Morena "En la habitación del acosador encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situaciones que Leonardo Lo Giudice imaginó en su mente entre él y ella", comentó el periodista de policiales.