Cris Morena denunció ser víctima de acoso y revelaron los detalles: "Está aterrada"
La artista decidió realizar la denuncia y en el programa de María Belén Ludueña dieron a conocer más datos al respecto.
Cris Morena se encuentra pasando un mal momento luego de que dieron a conocer que decidió realizar una denuncia en la Justicia tras ser víctima de acoso por un hombre de 51 años. En el programa Tarde o Temprano (El Trece) dieron a conocer los fuertes detalles.
"Arrancamos este programa de una manera distinta, pero nos llegó un dato que investigamos. Cris Morena viene siendo acosada y hostigada hace 5 años", comenzó contando María Belén Ludueña sobre la tensa situación por la que estuvo pasando la actriz.
Luego, agregó: "Cris Morena había hecho una denuncia en el 2020 y este hombre tenía una restricción perimetral. Él se acercaba a su domicilio, le hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de capital, durante cuatro años se comportó de manera tranquila, pero desde julio a esta parte algo cambió y Cris Morena acaba de radicar una denuncia".
Los detalles del acoso que sufrió Cris Morena
Pampa Mónaco, panelista de policiales del ciclo de El Trece, siguió sumando información: "Desde julio de este año a estos días, volvió a aparecer, volvió a querer acercarse, a tener contacto y a hablarle. Cris Morena recurrió a la Justicia porque está aterrada". Esta situación de acoso la tiene verdaderamente preocupada a la madre de Romina Yan.
Posteriormente a esto, detallaron las situaciones por las que Cris Morena decidió denunciar al hombre. En el mes de julio se apareció en dos oportunidades en el lugar de trabajo ubicado en Martínez. En el mes de agosto le realizó un seguimiento vehicular y ya en el mes de septiembre permaneció frente al domicilio de ella durante horas.