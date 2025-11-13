Cris Morena denunció ser víctima de acoso y revelaron los detalles: "Está aterrada"

La artista decidió realizar la denuncia y en el programa de María Belén Ludueña dieron a conocer más datos al respecto.

Cris Morena se encuentra pasando un mal momento luego de que dieron a conocer que decidió realizar una denuncia en la Justicia tras ser víctima de acoso por un hombre de 51 años. En el programa Tarde o Temprano (El Trece) dieron a conocer los fuertes detalles.

"Arrancamos este programa de una manera distinta, pero nos llegó un dato que investigamos. Cris Morena viene siendo acosada y hostigada hace 5 años", comenzó contando María Belén Ludueña sobre la tensa situación por la que estuvo pasando la actriz.

Luego, agregó: "Cris Morena había hecho una denuncia en el 2020 y este hombre tenía una restricción perimetral. Él se acercaba a su domicilio, le hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de capital, durante cuatro años se comportó de manera tranquila, pero desde julio a esta parte algo cambió y Cris Morena acaba de radicar una denuncia".

Los detalles del acoso que sufrió Cris Morena Cris Morena denunció ser víctima de acoso y dieron a conocer los fuertes detalles: "Está aterrada" Pampa Mónaco, panelista de policiales del ciclo de El Trece, siguió sumando información: "Desde julio de este año a estos días, volvió a aparecer, volvió a querer acercarse, a tener contacto y a hablarle. Cris Morena recurrió a la Justicia porque está aterrada". Esta situación de acoso la tiene verdaderamente preocupada a la madre de Romina Yan.