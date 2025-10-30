Analizan cargos por homicidio culposo en el choque náutico donde murió la nieta de Cris Morena

La Guardia Costera de EE.UU. remitió el caso a la Justicia tras hallar indicios de homicidio culposo en el accidente donde murió la nieta de Cris Morena.

Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, fue una de las víctimas fatales del choque náutico ocurrido en Miami y que ahora encuentran pruebas para un homicidio culposo.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que detectó posibles evidencias de homicidio culposo en el accidente marítimo ocurrido en julio pasado en Miami, donde murieron tres menores, entre ellas la argentina Mila Yankelevich, de 7 años, la nieta de Cris Morena.

En ese choque náutico falleció además la nena chilena Erin Victoria Ko Han, de 13. El caso fue remitido al Departamento de Justicia para su investigación penal.

El comandante del sector Miami, Frank J. Florio, señaló en un comunicado que la decisión busca “garantizar la rendición de cuentas y evitar tragedias similares en el futuro”. El siniestro ocurrió el 28 de julio, cuando una barcaza de recolección de residuos chocó con un velero frente a las islas Hibiscus, en Miami Beach.

Indicios de homicidio culposo En la embarcación viajaban cinco niñas y una instructora. Tras el impacto, el velero quedó atrapado bajo la barcaza y se hundió. Mila, nieta de Cris Morena e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, falleció en el acto; Erin Ko Han también perdió la vida, y Arielle Mazi Buchman, con raíces argentinas, murió días después en el hospital.

Otras dos menores, de 8 y 11 años, resultaron gravemente heridas y debieron ser hospitalizadas en estado crítico. La investigación apunta a la empresa propietaria del remolque, mientras que el capitán fue sometido a pruebas de alcohol y drogas, sin que se comprobara consumo al momento del accidente.