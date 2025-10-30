Las brutales torturas del Comando Vermelho: sumergir personas en hielo, arrástralas y ejecuciones en las favelas de Río

Luego del fuerte enfrentamiento entre las fuerzas policiales de Río y la organización, se conoció las técnicas de tortura que aplican a sus víctimas.

A partir de un informe, se conocieron las formas de tortura del Comando Vermelho a residentes y miembros de la organización.

El Comando Vermelho es la organización delictiva que controla férreamente las favelas de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Tras el enfrentamiento con el BOPE, que dejó un saldo de aproximadamente 130 heridos, se conocieron las técnicas de castigo y tortura que utilizaban para mantener el orden en la zona.

Luego de una investigación del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado, se difundió información sobre las formas de tortura que aplicaba el Comando Vermelho, que van desde sumergir a mujeres en hielo, arrastrar a hombres por la calle y propinar graves golpizas a las víctimas, según pudo confirmar Infobae.

Torturas del Comando Vermelho Las imágenes de una de las víctimas del Comando Vermelho y sus formas de tortura. Estos mecanismos de tortura eran utilizados como elementos de control, disciplina y demostración de poder tanto hacia los vecinos de la favela como hacia los propios integrantes de la organización delictiva.

Los “tribunales de decisión” dentro del Comando Vermelho Además de todas estas formas de tortura, dentro del comando existía un “tribunal de narcotráfico”, donde los líderes de la organización decidían los tipos de sanciones, físicas o no, que se aplicarían ante las faltas o incumplimientos de las normas por parte de alguno de los miembros o incluso para los vecinos. Las decisiones del “tribunal” podían ir desde una golpiza hasta una ejecución sumaria.