Quién era "la Japonesita del Comando Vermelho", una de las jóvenes que murió en el megaoperativo en Río de Janeiro
Penélope, una de las víctimas, fue identificada como una de las principales combatientes del Comando Vermelho en Río de Janeiro.
En medio del megaoperativo que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en las favelas de Alemão y Penha, se produjo un enfrentamiento armado entre el Comando Vermelho(CV) y el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). Tras este operativo, en el que murieron más de 130 personas, se conocieron detalles sobre “Japinha”, una de las miembros del CV.
Penélope, conocida como “Japinha do CV” (la japonesita del Comando Vermelho) o “la musa del crimen”, fue una de las víctimas identificadas luego del combate ocurrido en la zona norte de Río.
El rol de Japinha en el Comando Vermelho
Según determinó una investigación preliminar, Penélope trabajaba protegiendo las rutas de escape de la banda y defendiendo los puntos estratégicos de venta de drogas.
Además, se pudo conocer que la joven se resistió a la intervención policial, “abrió fuego contra los agentes” y finalmente fue abatida por uno de los efectivos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). Más tarde, comenzaron a difundirse en redes sociales imágenes del cuerpo de la víctima, hallado cerca de una de las entradas de la comunidad.
Por qué se la conocía cómo la “musa del crimen”
El apodo, entre otros por los que se la conocía, surgió a partir de las publicaciones que la propia Penélope realizaba en redes sociales, donde solía mostrarse con armas y vestida con ropa de camuflaje.