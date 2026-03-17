Ataque de Rusia en Ucrania: Odesa dañada en su infraestructura portuaria y energética

Las autoridades de Ucrania denuncian un potente ataque de Rusia contra Odesa. Hay grandes daños, pero aún no se registran muertos o heridos.

El fuerte ataque de Rusia de la pasada noche contra la región de Odesa, en el sur de Ucrania, provocó daños en infraestructura energética, industrial y portuaria, según informó este martes el gobernador, Oleg Kiper, en plena evaluación de daños.

El gobernador no ha especificado en qué puerto de Ucrania se han producido los daños, pero sí ha dicho que el ataque ha afectado al sur de la región de Odesa, ribereña del mar Negro y del Danubio y situada en la parte meridional de Ucrania.

Kiper también ha explicado que no ha habido muertos ni heridos en el ataque.