La China Suárez y un futuro laboral complicado: afirman que Disney+ estaría furioso con la actriz

Luego de la polémica surgida con LUZU TV y OLGA por darle la baja a la entrevista con la actriz, revelaron qué dijeron los decisores de la plataforma de Mickey.

Tras el escándalo sucedido esta semana con la China Suárez, en lo que pudo ser un provechoso tour de prensa en los principales canales de streaming para promocionar su serie La Hija de Fuego (Disney+), revelaron que los decisores de la famosa plataforma de entretenimiento estarían furiosos con la actriz.

Este jueves en Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich contó: “La furia que hay en Disney con la China Suárez por todo este desmanejo con la prensa, las idas y las vueltas con el streaming de Occhiato, con el de Leuco con el de OLGA, que Paula Chaves”.

El conductor profundizó en los detalles que habrían provocado el enojo de la cúpula de Disney+: “La mayoría de las personas que toman decisiones en la compañía, no quieren saber más nada con laburar en próximos proyectos con la China Suárez”.

El proceder de la actriz frente a la organización y las tensas negociaciones para ser entrevistadas en OLGA y LUZU TV causó el gran enojo de los productores y responsables de la plataforma. "Sienten que expuso a la compañía, además hizo circular mails internos, reenvió mails internos para justificarse con gente", reveló Lussich.