Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 14 de noviembre

El sábado promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza . La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.

En detalle, estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 14 de octubre:

Elogio a la tierra: A beneficio de la Fundación Pianoforte, para su programa social con la comunidad de la Escuela Hogar. Se está creando una orquesta escuela y con la idea de trabajar con el núcleo familiar a través de inserción laboral y mejoras de vivienda.

El show a beneficio de este fin de semana.

elogio a la tierra

Cuándo: viernes 14 de noviembre a las 21:00 horas.

Las entradas están disponibles en Tienda Pianoforte a un valor de $12.000

Alberto Plaza: el cantautor chileno vuelve a la provincia de Mendoza para repasar sus canciones más románticas en un show completamente renovado que enamorará a todos sus fanáticos mendocinos.

Alberto Plaza 00 El cantautor chileno vuelve a Mendoza. Archivo MDZ

Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Cuándo: viernes 14 de noviembre a las 22:00 horas.

Las entradas están disponibles en Tuentrada a partir de $22.400.

Mati Fredes: en esta nueva oportunidad, uno de los grandes talentos mendocinos se presentará en Maipú para deleitar a todos los presentes con un show que fusionará pop, latino, cuarteto, rock y cumbia.

matias fredes El mendocino dará un show gratuito en Maipú. Archivo MDZ

Dónde: Il Mercato (Ozamis Sur y 25 de mayo oeste, Maipú)

Cuándo: viernes 14 de noviembre a las 21:30 horas.

La entrada es libre y gratuita.