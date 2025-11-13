Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 14 de noviembre
Las mejores propuestas y opciones de espectáculos para que pases un buen momento con familia, pareja o amigos. Tomá nota.
El sábado promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza. La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.
En detalle, estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 14 de octubre:
Elogio a la tierra: A beneficio de la Fundación Pianoforte, para su programa social con la comunidad de la Escuela Hogar. Se está creando una orquesta escuela y con la idea de trabajar con el núcleo familiar a través de inserción laboral y mejoras de vivienda.
Dónde: Escuela Hogar N° 8448 (Av Carlos Thays, Parque San Martin)
Cuándo: viernes 14 de noviembre a las 21:00 horas.
Las entradas están disponibles en Tienda Pianoforte a un valor de $12.000
Alberto Plaza: el cantautor chileno vuelve a la provincia de Mendoza para repasar sus canciones más románticas en un show completamente renovado que enamorará a todos sus fanáticos mendocinos.
Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Cuándo: viernes 14 de noviembre a las 22:00 horas.
Las entradas están disponibles en Tuentrada a partir de $22.400.
Mati Fredes: en esta nueva oportunidad, uno de los grandes talentos mendocinos se presentará en Maipú para deleitar a todos los presentes con un show que fusionará pop, latino, cuarteto, rock y cumbia.
Dónde: Il Mercato (Ozamis Sur y 25 de mayo oeste, Maipú)
Cuándo: viernes 14 de noviembre a las 21:30 horas.
La entrada es libre y gratuita.