Impactante video de Ariana Grande atacada por un fan en plena premiere de Wicked: quién la defendió

Una peligrosa situación le ocurrió a la famosa cantante pop en medio de un evento custodiado por la seguridad.

El esperado lanzamiento de Wicked: For Good en Singapur, una de las citas más importantes del calendario de espectáculos, se vio empañado por un incidente en la lujosa alfombra de ingreso al recinto que alteró la tranquilidad de su principal figura. Mientras la actriz y cantante Ariana Grande se presentaba junto a su coprotagonista, Cynthia Erivo, para celebrar la segunda parte del musical, un joven logró evadir los controles de seguridad en un movimiento inesperado que fue capturado y viralizado al instante por los asistentes.

La peligrosa irrupción en la premiere de Wicked: For Good https://www.bbc.com/mundo/articles/cj3yzmvn811o Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan a la secuela de Wicked, que se rodó a la vez que la primera parte. Universal La estrella, conocida por interpretar a Glinda en la cinta, experimentó un momento de suma peligrosidad cuando el sujeto se abalanzó sobre ella. El individuo, identificado más tarde en redes sociales como Johnson Wen, abrazó rápidamente a la artista y saltó junto a ella antes de ser separado. Fue la propia Cynthia Erivo quien reaccionó primero, empujando al intruso para alejarlo de su colega y amiga. El personal de seguridad tardó unos instantes en llegar al punto exacto para escoltarlo fuera del lugar del evento en Singapur.

pyjama-man-sobre-ariana-grande-2137053 El atacante que pasó el cordón de seguridad y acosó a Ariana Grande. Foto: Instagram @pyjamamann Posteriormente, el agresor, apodado en la esfera digital como "Pyjama Man", no ocultó su acción. A través de su perfil de Instagram, Johnson Wen Pyjama Mann se jactó del suceso. En una primera historia compartió una imagen desde el sitio, acompañada de la frase: “Finalmente, conocí a Ariana Grande esta noche”. Minutos después, subió el video de su propia transgresión con un mensaje irónico y preocupante dirigido a la cantante: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar sobre la alfombra amarilla contigo”.

El momento del ataque que sufrió Ariana Grande en Singapur Peligroso acercamiento de un fan de Ariana Grande en plena premiere de Wicked Peligroso acercamiento de un fan de Ariana Grande en plena premiere de Wicked. Video: X @LeaveHeardAlone Antecedentes de acoso y estrés postraumático en Ariana Grande Este no es el primer acto de este tipo perpetrado por Wen, quien tiene un historial de irrumpir en eventos de alto perfil. Previamente, había conseguido subir al escenario en un concierto de Katy Perry en junio, y fue interceptado por la seguridad en el show de The Weeknd en agosto, antes de lograr su objetivo. Para Ariana Grande, este tipo de fanático representa una dolorosa confrontación con su pasado, marcado por el atentado de Manchester en 2017.