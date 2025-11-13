La China Suárez y La Joaqui compitieron por un futbolista y terminaron peleándose: "Una obsesión"

Yanina Latorre aseguró que la amistad entre la China Suárez y La Joaqui se habría roto por un futbolista colombiano. Todos los detalles en esta nota de MDZ.

A qué se debe la distancia entre la China Suárez y la Joaqui. / Instagrm

El distanciamiento entre la actriz China Suárez y la cantante de RKT La Joaqui sigue alimentando el culebrón mediático. En esta ocasión, fue la periodista Yanina Latorre quien arrojó luz sobre el supuesto motivo del quiebre: un triángulo amoroso con un futbolista.

china suarez y la joaqui A qué se debe la distancia entre La Joaqui y La China. Instagram La panelista de SQP aseguró que la ruptura entre la actriz y la intérprete de San Turrona tiene "nombre y apellido", señalando directamente al jugador de la selección colombiana como el eje central del conflicto que terminó con la amistad entre las artistas.

James Rodríguez, el futbolista que habría roto la amistad entre China Suárez y La Joaqui Yanina Latorre relató que, en la época en que ambas mantenían una relación cercana, La Joaqui habría sido pareja del futbolista James Rodríguez. Tras la separación de la cantante y el jugador, la China Suárez habría actuado de inmediato, desatando la polémica con su accionar en redes.

james rodriguez (1) El jugador colombiano en cuestión. Instagram La actriz automáticamente comenzó a seguir a Rodríguez en sus plataformas digitales. Poco después, Latorre afirmó que la ex Casi Ángeles apareció en imágenes paseando en el auto del jugador por Colombia, lo que levantó fuertes sospechas de una traición.

La periodista fue contundente al analizar el patrón de comportamiento de la actriz y no le faltó atribuir el conflicto a una tendencia recurrente en su vida sentimental: "Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas".