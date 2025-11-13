La China Suárez y La Joaqui compitieron por un futbolista y terminaron peleándose: "Una obsesión"
Yanina Latorre aseguró que la amistad entre la China Suárez y La Joaqui se habría roto por un futbolista colombiano. Todos los detalles en esta nota de MDZ.
El distanciamiento entre la actriz China Suárez y la cantante de RKT La Joaqui sigue alimentando el culebrón mediático. En esta ocasión, fue la periodista Yanina Latorre quien arrojó luz sobre el supuesto motivo del quiebre: un triángulo amoroso con un futbolista.
La panelista de SQP aseguró que la ruptura entre la actriz y la intérprete de San Turrona tiene "nombre y apellido", señalando directamente al jugador de la selección colombiana como el eje central del conflicto que terminó con la amistad entre las artistas.
James Rodríguez, el futbolista que habría roto la amistad entre China Suárez y La Joaqui
Yanina Latorre relató que, en la época en que ambas mantenían una relación cercana, La Joaqui habría sido pareja del futbolista James Rodríguez. Tras la separación de la cantante y el jugador, la China Suárez habría actuado de inmediato, desatando la polémica con su accionar en redes.
La actriz automáticamente comenzó a seguir a Rodríguez en sus plataformas digitales. Poco después, Latorre afirmó que la ex Casi Ángeles apareció en imágenes paseando en el auto del jugador por Colombia, lo que levantó fuertes sospechas de una traición.
La periodista fue contundente al analizar el patrón de comportamiento de la actriz y no le faltó atribuir el conflicto a una tendencia recurrente en su vida sentimental: "Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas".
La conductora de SQP también dio contexto sobre la relación de las artistas: "Ellas fueron en un tiempo muy amigas porque era más cuando la China quería ser cantante o pegarla con algo y salían juntas", aseveró.
Sin embargo, la historia sobre el motivo real del distanciamiento no se agota en la figura de James Rodríguez. En el streaming Bondi Live, Yanina Latorre introdujo en febrero de este año una versión alternativa donde se aseguró que la amistad se habría quebrado por la relación de ambas con el trapero Ecko.