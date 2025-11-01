La última palabra: Lamine Yamal habló tras separarse de Nicki Nicole y dejó todo en claro

A pocas horas de que se hiciera pública la sorpresiva separación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, el futbolista del FC Barcelona decidió enfrentar a la prensa y ponerle fin a las intensas especulaciones. El deportista de 18 años rompió el silencio sobre los motivos de la ruptura, y descolocó a todos los que seguían el mediático romance.

nicki lamine yamal portada La decisión fue consensuada, según Yamal. Archivo MDZ La noticia del quiebre generó gran asombro, especialmente porque Nicki Nicole acompañó al futbolista a sus partidos en España, mostrando un fuerte apoyo a su carrera. Sin embargo, el propio Lamine Yamal fue quien confirmó el fin de la relación en una entrevista, buscando aclarar los rumores que habían circulado en torno al rompimiento.

Sin terceros en discordia: Lamine Yamal reveló la verdad de su separación de Nicki Nicole El futbolista se refirió al tema durante una entrevista en el programa D Corazón de la Televisión Española. En diálogo con el periodista Javier Hoyos, Lamine Yamal fue categórico al confirmar el fin del vínculo y desmentir las versiones que hablaban de engaños. "No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", sentenció el delantero.

lamine yamal nicki nicole El futbolista desmintió los rumores de infidelidad. Archivo MDZ La aclaración del jugador buscó cortar de raíz los rumores que lo habían vinculado a una influencer italiana llamada Anna Gengoso, así como la información que apuntaba a que Nicki Nicole ya se estaría consolando en brazos del streamer Mernuel. El crack del Barcelona enfatizó que la decisión de terminar el romance había sido consensuada por ambos, y que no existieron terceros en discordia.