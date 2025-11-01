La última palabra: Lamine Yamal habló tras separarse de Nicki Nicole y dejó todo en claro
Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole en la Televisión Española y desmintió los rumores de engaño.
A pocas horas de que se hiciera pública la sorpresiva separación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, el futbolista del FC Barcelona decidió enfrentar a la prensa y ponerle fin a las intensas especulaciones. El deportista de 18 años rompió el silencio sobre los motivos de la ruptura, y descolocó a todos los que seguían el mediático romance.
La noticia del quiebre generó gran asombro, especialmente porque Nicki Nicole acompañó al futbolista a sus partidos en España, mostrando un fuerte apoyo a su carrera. Sin embargo, el propio Lamine Yamal fue quien confirmó el fin de la relación en una entrevista, buscando aclarar los rumores que habían circulado en torno al rompimiento.
Sin terceros en discordia: Lamine Yamal reveló la verdad de su separación de Nicki Nicole
El futbolista se refirió al tema durante una entrevista en el programa D Corazón de la Televisión Española. En diálogo con el periodista Javier Hoyos, Lamine Yamal fue categórico al confirmar el fin del vínculo y desmentir las versiones que hablaban de engaños. "No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", sentenció el delantero.
La aclaración del jugador buscó cortar de raíz los rumores que lo habían vinculado a una influencer italiana llamada Anna Gengoso, así como la información que apuntaba a que Nicki Nicole ya se estaría consolando en brazos del streamer Mernuel. El crack del Barcelona enfatizó que la decisión de terminar el romance había sido consensuada por ambos, y que no existieron terceros en discordia.
Lamine Yamal insistió en su versión de que la separación se había dado en buenos términos y con respeto. "No le he sido infiel ni he estado con otra persona", afirmó, priorizando el cariño mutuo a pesar de haber tomado caminos separados. El futbolista buscó así cerrar el capítulo mediático que se había abierto tras su breve, pero intenso, romance con la artista argentina de 25 años.