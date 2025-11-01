Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron: qué pasó entre la cantante argentina y el deportista español
Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron luego de casi cuatro meses de relación. La noticia fue confirmada por Yanina Latorre.
Una de las parejas más mediáticas y seguidas de los últimos meses, la formada por Nicki Nicole y Lamine Yamal, llegó a su fin. Tras casi cuatro meses de un romance que generó gran revuelo en los medios y redes sociales, la artista de 25 años y el crack de 18 decidieron poner punto final a su relación, generando sorpresa entre sus seguidores.
Los idas y vueltas de la pareja, sumados a la marcada diferencia de edad y la distancia geográfica, habrían sido un tema recurrente desde que iniciaron su vínculo. La ruptura fue anunciada públicamente por la periodista Yanina Latorre a través de sus stories de Instagram, revelando que los compromisos profesionales habrían pasado una alta factura.
Yanina Latorre precisó que la ruptura se concretó por teléfono y señaló que la distancia fue un factor determinante en la decisión de la pareja. "Fue por teléfono. Ella está acá en Buenos Aires y él en Barcelona", comentó la conductora de SQP, agregando que el quiebre se produjo luego de que Nicki Nicole regresara a la capital argentina tras su estadía en Europa.
La cantante, una de las artistas más populares del momento, y Lamine Yamal, considerado uno de los futbolistas jóvenes más talentosos del mundo, enfrentaban agendas apretadas y desafíos propios de sus carreras. La dificultad para mantener el vínculo se habría tornado insostenible.
Más allá de eso, la periodista dejó en claro que la separación se produjo en buenos términos. Latorre incluso mencionó que la puerta a una posible reconciliación no se cerró completamente: "Seguramente ella viaje a Barcelona a fin de año y verán qué les pasa mientras tanto".