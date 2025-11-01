Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron: qué pasó entre la cantante argentina y el deportista español

Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron luego de casi cuatro meses de relación. La noticia fue confirmada por Yanina Latorre.

Una de las parejas más mediáticas y seguidas de los últimos meses, la formada por Nicki Nicole y Lamine Yamal, llegó a su fin. Tras casi cuatro meses de un romance que generó gran revuelo en los medios y redes sociales, la artista de 25 años y el crack de 18 decidieron poner punto final a su relación, generando sorpresa entre sus seguidores.

nicki lamine Nicki y Lamine no son novios hace varios días. Archivo MDZ Los idas y vueltas de la pareja, sumados a la marcada diferencia de edad y la distancia geográfica, habrían sido un tema recurrente desde que iniciaron su vínculo. La ruptura fue anunciada públicamente por la periodista Yanina Latorre a través de sus stories de Instagram, revelando que los compromisos profesionales habrían pasado una alta factura.

Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron tras cuatro meses de intenso romance yanina-latorre-1 Los datos fueron compartidos por Yanina Latorre. @yanilatorre Yanina Latorre precisó que la ruptura se concretó por teléfono y señaló que la distancia fue un factor determinante en la decisión de la pareja. "Fue por teléfono. Ella está acá en Buenos Aires y él en Barcelona", comentó la conductora de SQP, agregando que el quiebre se produjo luego de que Nicki Nicole regresara a la capital argentina tras su estadía en Europa.

yanina-latorre-3 ¿Cuándo se separaron Nicki y Lamine? @yanilatorre La cantante, una de las artistas más populares del momento, y Lamine Yamal, considerado uno de los futbolistas jóvenes más talentosos del mundo, enfrentaban agendas apretadas y desafíos propios de sus carreras. La dificultad para mantener el vínculo se habría tornado insostenible.