Quién es el ídolo de moda con el que Nicki Nicole salió tras romper con Lamine Yamal

El quiebre sentimental entre Nicki Nicole y el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, que se conoció recientemente, sumó un capítulo inesperado a pocas horas de confirmarse la ruptura. Mientras la noticia aún era tendencia, el periodista Ángel de Brito reveló con quién se habría consolado la cantante.

nicki lamine yamal portada Si bien la ruptura habría ocurrido la semana pasada, el conductor de LAM se encargó de añadir una primicia a la situación. De Brito brindó detalles sobre una llamativa aparición pública de la cantante con un conocido youtuber, justo en la misma madrugada en que la información del quiebre se hacía pública.

Quién es Mernuel, el youtuber con el que Nicki Nicole fue vista El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, aunque breve, fue sumamente mediático desde su oficialización el 11 de septiembre de 2025. La pareja se mostró con gestos románticos y compartieron momentos íntimos en redes sociales. Sin embargo, en las últimas semanas, circularon fuertes versiones de posibles infidelidades por parte del futbolista con una influencer italiana. A esto se sumó la supuesta opinión contraria de la familia del jugador hacia la cantante, la diferencia de edad y los estilos de vida que complicaron la relación.

nicki lamine portada Con este contexto, Ángel de Brito utilizó sus stories de Instagram esta madrugada para revelar la información que recibió sobre la situación sentimental de la artista. El mensaje que una de sus fuentes le hizo llegar fue contundente: "Buenas noches Ángel, perdoná la hora! Un amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos".