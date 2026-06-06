Los Caligaris presentarán su nuevo álbum en Buenos Aires: "Somos una banda que no sabe decir que no"

Este sábado, la Ciudad de Buenos Aires volverá a ser testigo de un show festivo, circense y optimista, de la mano de Los Caligaris , la mítica agrupación cordobesa que presentará, en Museum (Perú 535, San Telmo), los temas de su duodécimo álbum de estudio: CALIGARIS SÍ .

La banda, que lleva 29 años girando a lo largo de Latinoamérica con sus hits, esta vez, trae un álbum fiel a su esencia, pero con nuevas colaboraciones, con artistas internacionales y nacionales, y distintos géneros musicales. A lo largo de 11 canciones, podemos pasar de escuchar a la mexicana Paty Cantú hasta Karina La Princesita, pasando por Los Auténticos Decadentes, La Vela Puerca, Benjamín Amadeo, La Konga, Coti Sorokin, Banda El Recodo y Silvestre y la Naranja .

De cara al show, MDZ tuvo la oportunidad de charlar con Martín Pampiglione y Mauricio Ramiro Ambrosi , dos históricos Caligaris , sobre cómo nació el disco. Asimismo, Los Caligaris compartieron algunas anécdotas detrás de las colaboraciones del nuevo álbum y recordaron el trabajo en conjunto con la banda mendocina La Skandalosa Tripulación.

Para Los Caligaris , el concepto detrás del nombre del álbum funciona como una declaración de principios. La palabra "sí" aparece como un mensaje de impulso y de optimismo. Una invitación a animarse, a seguir adelante y a apostar por los sueños que uno tiene en la vida.

“Caligaris Sí tiene como un poco de humorada. Nosotros tocamos mucho por toda la Argentina y en muchos pueblos siempre hay un locutor que tiene la data, que nos presenta: ‘De Córdoba, Argentina, banda que gira por Latinoamérica, creadores de éxito. Con ustedes, Los Calegari’. Hizo todo bien, pero dice mal el nombre, pero nosotros nos lo tomamos con humor”, dijo entre risas Mauricio Ambrosi, el percusionista de la banda.

Caligaris Sí, el nuevo álbum de Los Caligaris

Es más, el álbum incluye una canción homónima “que explica lúdicamente por qué Caligaris sí y por qué Caligaris no”, según las palabras de Ambrosi. “También porque la palabra sí es una palabra fuerte, importante para nosotros. Como banda no sabemos decir que no. Somos una banda positiva, que va para adelante”, aseguró el músico cordobés.

Las historias detrás de las colaboraciones del álbum

Uno de los grandes atractivos de Caligaris Sí es la cantidad y diversidad de invitados que participaron en las canciones. Cada colaboración tuvo su propia historia, aunque hay algunas que dejaron una huella especial.

Para Mauricio una de las colaboraciones más significativas fue la realizada junto a La Vela Puerca en "Confinado". "Fue la primera canción que hicimos para este disco. Tanto ellos como nosotros giramos muchísimo y coordinar para grabar no fue fácil. Pero finalmente se dio”, recordó.

Por su parte, Martín contó que, para él, la colaboración más loca fue la de “Mi vida sin tu vida”, con Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo (México). “Si sumás, los Decadentes son 12, nosotros somos 12, Banda El Recodo que son como 16; en total son como 40 músicos en una sola canción. No solamente eso. Imaginate juntarnos para hacer el video. Creo que fue muy loca”, dijo el cantante y fundador de la banda.

Cómo se dio la colaboración de Los Caligaris con Karina La Princesita

La colaboración de Los Caligaris con Karina La Princesita

Como si fuera poco, también colaboraron con la mismísima Karina La Princesita en "Tu infeliz". "Nos hemos cruzado muchísimas veces en festivales y siempre hubo muy buena onda", reveló Pampiglione. Pero lo que terminó convenciendo a la cantante no fue solamente la canción, sino el espíritu de la banda.

“Cuando le mandamos la maqueta -una maqueta tiene introducción, estribillo, estrofa y nada más-, mi hermano le puso al final de la canción como un pregón. Decía, estupideces como ‘Karina, la princesa de Argentina, te regalo una docena de mandarinas’”, relató Martín y continuó: “Entonces, cuando Karina nos mandó el mensaje de vuelta nos dijo: ‘Me encantó la canción. Yo quiero grabar con ustedes chicos. Me encanta cómo se toman la música, porque me mandaron ese pregón al último; eso me convenció’”.

Persiguiendo al río, la vez que Los Caligaris trabajaron con La Skandalosa Tripulación

Siguiendo por el lado de las colaboraciones, Los Caligaris recordaron una muy especial con la banda mendocina La Skandalosa Tripulación, 10 años atrás. "Son compañeros de ruta. Cada vez que íbamos a Mendoza nos encontrábamos, ya sea para tocar juntos o para compartir un asado", recordaron.

La colaboración se materializó en la canción "Persiguiendo el Río", cuyo videoclip fue grabado dentro de un colectivo. Más allá del resultado artístico, para Los Caligaris la experiencia también refleja una filosofía que sostienen desde sus comienzos: acompañar a los proyectos emergentes. "Nosotros también pasamos por esa etapa. Dar oportunidades como alguna vez nos las dieron a nosotros es algo que siempre nos parece importante", reconoció Mauricio.

Tapa de Caligaris Sí, el nuevo álbum de Los Caligaris Un fanático de Los Caligaris diseñó la portada de su álbum. Prensa

Lo que se viene para Los Caligaris

El lanzamiento de "Caligaris Sí" es apenas el comienzo de una nueva etapa para la banda. En agosto llegará una edición deluxe con nuevas canciones y, además, el grupo ya confirmó una de las giras más ambiciosas de su historia. Bajo el nombre "La Fórmula Perfecta", Los Caligaris compartirán escenario con Los Auténticos Decadentes en una serie de shows especiales que pasarán por Argentina, México y Colombia.

Todo sobre el show de Los Caligaris en Buenos Aires

Este sábado, Los Caligaris se presentarán en Museum (Perú 535, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires), donde repasarán las canciones de "Caligaris Sí" junto a los hits de su carrera. Las entradas están a la venta por RG ENTRADAS o en la boletería del espacio.

Los Caligaris presentaron Caligaris Sí!, su nuevo álbum de estudio. Los Caligaris vuelven a los escenarios con un nuevo repertorio y su típico aire circense. Prensa

"Vamos a hacer un poco de todo. Los éxitos para los fans de siempre y también canciones para quienes nos están descubriendo ahora", adelantaron y agregaron: “Siempre intentamos dar algo más. No se trata solamente de tocar canciones, sino de que la experiencia tenga un plus".

Además, confirmaron que habrá invitados especiales sobre el escenario, aunque prefirieron mantener los nombres en secreto hasta último momento.