Los Caligaris vuelven a la ruta: todos los shows que dará la banda cordobesa este 2026

Los Caligaris ponen primera en este 2026 con el mismo pulso que los convirtió en sinónimo de celebración. Su plan es claro: llevar el show “más feliz del mundo” a festivales, carnavales y fiestas regionales, con paradas en distintos puntos de Argentina y también fuera del país.

Como nos tienen acostumbrados, en cada show, habrá música, humor y una energía que se contagia desde el primer minuto.

El 2025 fue una postal en movimiento. La banda pasó por México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y Argentina, en un recorrido constante que sostuvo el ida y vuelta con su gente. Ese viaje dejó noches intensas y reencuentros que se repiten en cada ciudad.

En el mapa de la ruta musical de Los Caligaris, México ocupa un lugar especial. Allí el recibimiento suele ser inmediato y cálido, y cada visita se convierte en un evento de gran escala.

Todo es Folklore, el nuevo EP de Los Tabaleros, canción con Los Caligaris

Con el paso de los años, Los Caligaris acumularon un logro contundente: ya llenaron 13 veces el Auditorio Nacional mexicano. Y esa historia volvió a sumar capítulos recientemente, con dos funciones agotadas en el Arena Ciudad de México, reflejo de un vínculo que se mantiene firme y se renueva con cada regreso.

En paralelo al ritmo de escenarios, el grupo también apostó por material nuevo. Publicaron “Mi Vida sin Tu Vida”, junto a Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo, una canción que fusiona universos festivos.

Además, lanzaron “Tengo” con la banda colombiana Don Tetto. Ambas colaboraciones circularon con fuerza en redes y plataformas de streaming, y se integraron a la etapa creativa que la banda viene desplegando en el show “Maquillaje y Canción”.

Todos los shows de Los Caligaris este verano

El verano 2026 los encuentra listos para seguir compartiendo la celebración característica de Los Caligaris con su público de cada rincón de América.

La gira ya tuvo una primera parada el 18 de enero en el Encuentro de las Naciones, en Junín (Mendoza), pero se vienen más fechas.