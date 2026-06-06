Belina Yuffrida confesó las acaloradas propuestas que le hacen hombres casados: "El mendocino es muy..."

Belina Yuffrida sorprendió al confesar las propuestas que le llegan a través de las redes sociales por parte de hombres casados y con hijos. La conductora compartió su asombro por las cosas que le dicen, y reveló cuál es su respuesta a tales invitaciones.

"El mendocino es muy morboso. Yo soy muy conservadora, hasta en la pareja, en todo. Yo prefiero el caballero, el que te abre la puerta, el que te entrega regalos", comenzó Belina en diálogo con Podcast sin guion, un ciclo de streaming liderado por Ornella Ferrara y Catalina Aragona.

Luego, más allá de los mensajes que recibe en las redes sociales con algunas propuestas, Yuffrida se sinceró: "Yo no te salgo si no veo que el hombre no es hombre".

En tanto que sobre su situación sentimental, Belina Yuffrida contó: "Tuve un proceso de enamoramiento según mi psicólogo con una persona que fue mi primera vez. Yo siempre dije que con quien lo quería hacer estuviera segura, no quería el sexo por sexo".

Por otro lado, al referirse a la posibilidad de conocer a un hombre a través de las redes sociales, la conductora comentó que en alguna oportunidad tuvo Tinder, mientras que sobre las acaloradas propuestas que le hacen en Instagram destapó: "Está la foto con la familia y los hijos, o con la novia y ponen 'me calentás, me encantás, Belina sos una bomba, quiero estar con vos'".

Finalmente, sobre la respuesta que les da a esos hombres, Belina Yuffrida aseguró que les dice: "Mirá, veo tu foto, no comparto lo que estás haciendo".