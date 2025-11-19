La Joaqui rompió el silencio sobre los rumores de una fuerte rivalidad con Wanda Nara
La popular artista urbana quedó envuelta en rumores de un fuerte conflicto con la mediática conductora de MasterChef Celebrity.
La Joaqui, decidió enfrentar de manera directa los trascendidos que la colocaron en el centro de una disputa con una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino, mientras ambas compartían el set de grabación del popular reality de cocina de Telefe. La artista, reconocida por su carisma y honestidad sin filtro, desmintió categóricamente cualquier conflicto y se tomó la situación con humor, haciendo referencia a cómo se entera de las noticias sobre su vida privada.
La verdad detrás del supuesto cruce entre la Joaqui y Wanda Nara
Durante una reciente entrevista televisiva, la intérprete fue consultada sobre las versiones que hablaban de una tensa confrontación con la mediática. La Joaqui no dudó en descartar la pelea con Wanda Nara, aunque reconoció su temperamento. "Chicos, de todo. Me entero porque me cuenta mi abuela. Es mentira", comenzó, para luego añadir: "Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce." La confusión podría haberse generado por la tristeza que generó una despedida en el certamen, lo cual no implicó ninguna "crisis" entre los participantes, según aclaró la referente musical.
El fuerte lazo de la Joaqui con Valentina Cervantes
Más allá de los rumores de escándalo, la artista dedicó un emotivo segmento a hablar de su profunda amistad con Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández. La Joaqui salió al cruce de las críticas que minimizaban su relación por el corto tiempo que compartieron en el backstage del programa MasterChef Celebrity. La conexión fue inmediata y auténtica. "Vi mucha gente muy grosera, a base de esta mentira, diciendo: 'Ay, ¿qué? ¿Compartieron tres meses y ya son amigas?' La verdad que sí," enfatizó, revelando la rapidez con la que se consolidó el vínculo.
La cantante explicó al cronista de SQP (América TV) que el ambiente del espectáculo, a menudo marcado por la vorágine y el interés, hace que encontrar personas genuinas sea un valor. Sobre Valentina Cervantes, expresó una admiración profunda, señalando que su personalidad es cautivadora: "Si la conocieran a Valentina sabrían que ella es un amor a primera vista. Nos hemos juntado en la casas de nosotras. Hemos hecho un grupo relindo." La amistad trasciende lo profesional y es un apoyo mutuo en sus vidas, tal como lo afirma la artista en sus declaraciones.
Finalmente, al ser consultada sobre las especulaciones que ligaban a la mediática con mensajes al futbolista, La Joaqui defendió férreamente a su nueva amiga, destacando su rol familiar. La cantante dejó en claro la prioridad de Valentina Cervantes: "Valu es una gran señora. Es una una diosa. Y lo que más le importa son sus hijos, es familia. Ella no haría nada que perjudique a sus nenes."