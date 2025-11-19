La Joaqui rompió el silencio sobre los rumores de una fuerte rivalidad con Wanda Nara

La reconocida artista no dudó en responder a las consultas del cronista respecto a su relación con la conductora.

La Joaqui, decidió enfrentar de manera directa los trascendidos que la colocaron en el centro de una disputa con una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino, mientras ambas compartían el set de grabación del popular reality de cocina de Telefe. La artista, reconocida por su carisma y honestidad sin filtro, desmintió categóricamente cualquier conflicto y se tomó la situación con humor, haciendo referencia a cómo se entera de las noticias sobre su vida privada.

La verdad detrás del supuesto cruce entre la Joaqui y Wanda Nara Durante una reciente entrevista televisiva, la intérprete fue consultada sobre las versiones que hablaban de una tensa confrontación con la mediática. La Joaqui no dudó en descartar la pelea con Wanda Nara, aunque reconoció su temperamento. "Chicos, de todo. Me entero porque me cuenta mi abuela. Es mentira", comenzó, para luego añadir: "Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce." La confusión podría haberse generado por la tristeza que generó una despedida en el certamen, lo cual no implicó ninguna "crisis" entre los participantes, según aclaró la referente musical.

El fuerte lazo de la Joaqui con Valentina Cervantes La Joaqui no dudó en hablar respecto al supuesto enfrentamiento con Wanda Nara La Joaqui no dudó en hablar respecto al supuesto enfrentamiento con Wanda Nara. Video: SQP (América TV) Más allá de los rumores de escándalo, la artista dedicó un emotivo segmento a hablar de su profunda amistad con Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández. La Joaqui salió al cruce de las críticas que minimizaban su relación por el corto tiempo que compartieron en el backstage del programa MasterChef Celebrity. La conexión fue inmediata y auténtica. "Vi mucha gente muy grosera, a base de esta mentira, diciendo: 'Ay, ¿qué? ¿Compartieron tres meses y ya son amigas?' La verdad que sí," enfatizó, revelando la rapidez con la que se consolidó el vínculo.

valentina cervantes Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández tiene una excelente relación con la Joaqui. Foto: Instagram: @valucervantes La cantante explicó al cronista de SQP (América TV) que el ambiente del espectáculo, a menudo marcado por la vorágine y el interés, hace que encontrar personas genuinas sea un valor. Sobre Valentina Cervantes, expresó una admiración profunda, señalando que su personalidad es cautivadora: "Si la conocieran a Valentina sabrían que ella es un amor a primera vista. Nos hemos juntado en la casas de nosotras. Hemos hecho un grupo relindo." La amistad trasciende lo profesional y es un apoyo mutuo en sus vidas, tal como lo afirma la artista en sus declaraciones.