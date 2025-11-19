La declaración más romántica de Daniel Vila que dejó sin palabras a Pamela David: "No pasa un día sin que..."

Este miércoles, Pamela David vivió un momento cargado de emoción en Desayuno Americano cuando, en vivo, compartió con la audiencia un fragmento de la entrevista que su esposo, Daniel Vila , brindó en +Caras. Las palabras del presidente del Grupo América la conmovieron al punto de dejarla visiblemente tocada.

Durante la charla con Héctor Maugeri, Vila se permitió hablar en profundidad de su relación con Pamela y del camino que recorrió hasta conquistarla. Lejos de esquivar sentimientos, recordó con total honestidad el tiempo que le llevó acercarse a la conductora. “Estuve dos años peleando para conquistar a esta mujer”, confesó con una sonrisa tranquila.

En ese mismo tono íntimo, el empresario explicó su forma de ver los vínculos y la energía que se mueve alrededor del amor. “Yo creo mucho en las energías, las positivas y las negativas”, expresó, y luego añadió que “el amor es una energía positiva que tiene una potencia increíble”.

Pamela no pudo ocultar su emoción cuando escuchó el recuerdo más inesperado: la primera impresión que él tuvo al verla… en un afiche. Según relató Vila, quedó impactado no solo por su belleza, sino por algo que percibió más allá de la imagen. "Intuí que adentro de esa mujer tan hermosa, la mujer más hermosa, la morocha argentina, había una persona más linda todavía", dijo, destacando los valores y la sensibilidad que luego descubriría en ella.

La entrevista siguió subiendo el tono romántico cuando él contó cómo se consolidó la relación con el tiempo. "Logramos establecer una relación al tiempo, porque no la conocía, que ha durado hasta hoy y que todos los días, no pasa un día sin que nos digamos, no sé, 50 veces que nos amamos por día", expresó sin reservas.

Vila también recordó anécdotas del comienzo, cuando acercarse a Pamela no era tan simple porque ella trabajaba en América y él era una figura de autoridad dentro del canal. El obstáculo no impidió que buscara la manera de llamar su atención. Relató cómo decidió enviarle un regalo para su cumpleaños, aunque no salió del todo como esperaba. "Era el cumpleaños y ella estaba trabajando con Alejandro Fantino en Animales Sueltos en el canal, en América, para mí era muy difícil acercarme de alguna manera a un artista del canal, porque yo era su jefe y era violento, difícil", contó entre risas.

Finalmente, recordó la anécdota completa y la reacción de Pamela ante aquel gesto. "Se me ocurrió mandarle un regalo, un reloj, que casi me lo tira por la cabeza. Pero después me ayudó un poquito a Ale Fantino. Le dijo, esto lo hace siempre Daniel para con los artistas del canal", relató. Desde el estudio, Pamela lo escuchaba con una mezcla de ternura y orgullo, reafirmando el fuerte lazo que mantienen hasta hoy.