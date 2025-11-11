¿Sigue el Míster? Qué dijeron Alfredo Berti y Daniel Vila sobre el futuro del entrenador

En plena celebración por la obtención de la Copa Argentina, Alfredo Berti y Daniel Vila hablaron sobre la continuidad del director técnico campeón.

Daniel Vila y Alfredo Berti se expresaron con respecto a la continuidad del entrenador para la próxima temporada.

En un marco de algarabía y celebración luego de la obtención de la Copa Argentina 2025, Alfredo Berti y Daniel Vila, director técnico y presidente de Independiente Rivadavia, se expresaron sobre el significado del título conseguido en Córdoba y también hicieron referencia al futuro del entrenador, quien tiene vínculo con el club del Parque hasta fin de año.

En la previa del encuentro ante Central Córdoba, que terminó empatado sin goles, el máximo dirigente del Azul se expresó sobre la importación del logro obtenido por el club y afirmó que “han sido unos días muy movidos, muy emocionantes, difíciles también, porque hay que pasar los momentos. Esto que viviendo Independiente, que no lo había vivido nunca, es doblemente valioso".

La Lepra celebró el título en el Gargantini La Lepra celebró el título en el Gargantini Por su parte, el entrenador bicampeón con la Lepra habló luego del partido y expresó: “Fue un triunfo muy esperado por el hincha, que lo disfruten. Uno siempre lo que pretende es que el hincha que viene a la cancha, sea feliz, y poder lograrlo es muy lindo”.

Qué dijeron Alfredo Berti y Daniel Vila sobre el futuro del entrenador El entrenador de Independiente Rivadavia tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año por lo que, desde la dirigencia de la institución, aguardarán la finalización de la temporada para iniciar las negociaciones con Berti de cara a un 2026 que contará con triple competencia.