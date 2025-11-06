Independiente Rivadavia hizo historia y se consagró campeón de la Copa Argentina 2025. En un partido para el infarto, el equipo comandado por Alfredo Berti, quien se fue expulsado por cruzarse con el árbitro Nicolás Ramírez, empató 2-2 frente a Argentinos Juniors en los 90 minutos, pero en la tanda de penales apareció Gonzalo Marinelli, el arquero suplente y quien sustituyó a Ezequiel Centurión sobre el final, para darle un título histórico al elenco mendocino y también clasificarse por primera vez en su historia a la Copa Libertadores.
La serie de penales se definió con un 5-3 a favor de Independiente Rivadavia, con conversiones de Luciano Gómez, Iván Villalba, Kevin Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa. Por el lado del Bicho de la Paternal, anotaron Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Lautaro Giaccone, mientras que Marinelli atajó el remate de Tomás Molina.
Cómo es habitual en una final, los memes no podían faltar y en esta ocasión los apuntados fueron los arqueros de ambos equipos, los futbolistas expulsados de la Lepra, Alfredo Berti y Sebastián Villa, la gran figura del elenco mendocino.
Los desopilantes memes del histórico título de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina
