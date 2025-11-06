Los desopilantes memes del histórico título de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia hizo historia y se consagró campeón de la Copa Argentina 2025. En un partido para el infarto, el equipo comandado por Alfredo Berti, quien se fue expulsado por cruzarse con el árbitro Nicolás Ramírez, empató 2-2 frente a Argentinos Juniors en los 90 minutos, pero en la tanda de penales apareció Gonzalo Marinelli, el arquero suplente y quien sustituyó a Ezequiel Centurión sobre el final, para darle un título histórico al elenco mendocino y también clasificarse por primera vez en su historia a la Copa Libertadores.