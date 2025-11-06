Daniel Vila: "Hubo un equipo con el cuchillo entre los dientes a pesar de las adversidades"

Daniel Vila, presidente del campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia, describió la emotiva celebración del club tras conseguir el título histórico.

En una entrevista con MDZ Radio, Daniel Vila, presidente del flamante campeón de la Copa Argentina Independiente Rivadavia, relató las sensaciones tras el título y dio detalles del emotivo festejo familiar y la proyección del club. Vila anticipó que los festejos continuarán con una caravana para el regreso triunfal hacia el estadio Bautista Gargantini, donde el plantel celebrará con los hinchas.

Escuchá la entrevista a Daniel Vila completa: 06-11-2025 - MC - Daniel Eduardo Vila - Pte. Independiente Rivadavia

Sobre la victoria, Vila destacó la actitud del equipo: “Hubo un equipo con el cuchillo entre los dientes, a pesar de todas las adversidades que tuvo, se sobrepuso, y logró el tan ansiado campeonato”.

El festejo íntimo se vivió en el hotel de Córdoba. “Improvisamos algo para festejar”, relató el presidente. “Vinieron los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y sus familias. Cantamos, gritamos, lloramos. Hicimos toda esa descarga emocional que teníamos adentro. Estuvimos hasta las 4 o 5 de la mañana”, contó, para luego definir al grupo como “muy familiero, muy unido, que tiene mucha humildad”.

Para compartir la alegría con la hinchada, el club tiene previsto “aterrizar en Mendoza alrededor de las 11 y media, 12” y luego “encabezar una caravana hasta el club”. El broche de oro será “abrir las puertas del Gargantini para festejar con los jugadores, el cuerpo técnico y nuestros amados hinchas”.